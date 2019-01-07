İzmir’de CHP adayı hâla belli değil.
Bu kadar gecikme bence hayra alâmet.
Demek ki titiz bir tarama var. İnce eleyip sık dokunuyor...
Demek ki “burası benim partimin kalesidir. Kimi aday göstersem seçilir” mantığıyla hareket edilmeyecek... Demek ki liyakat aranacak.
***
Lakin liyakat nasıl aranacak?
Anketle mi?
İşte bu yanlış.
Liyakat, anketle aranmaz. Anket dediğiniz nedir ki: CHP’liler oturup oy verecek? Kime? Bir CHP’liye. Yani, yabancı birine değil. Sempati veya güven duyduğu “içlerinden biri”ne.
Yeter mi? Bence yetmez.
***
Yerel seçimlerde...
Küçük il ve ilçelerde, seçmenlerin ideolojik oylardan sıyrılıp hizmet erbabı’na
doğru yöneldiklerini
öteden beri hep biliriz.
Oralarda seçmen, hangi adayı daha ehliyetli buluyorsa ona oy verir. Siyasi partisine veya siyasi görüşüne bakmaz, liderine falan aldırmaz. Mühim olan hizmettir. Beklentisi sadece odur.
***
Büyük iller ve ilçeler öyle değil.
Hele kendisini vazgeçilmez birer kale addeden büyük iller ve ilçeler “inat oyları”ndan
kolay kolay vazgeçmezler.
Beceriksiz bir yerel yönetim seçseler bile hiç pişman olmazlar. Onu tekrar seçerler. Öbür sefer bir daha bir daha seçerler.
- Niye seçiyorsun arkadaş?
- Öbürü seçilmesin diye.
***
Bu zihniyet galiba değişiyor.
81 il ve yüzlerce ilçede belki ilk defa gördüğümüz bu liyakat arayışı, körükörüne bir sadakat alışkanlığı’nı
alteder inşallah... Gerçek sadakat, toprağa duyulan saygıdır.
Tek yol: Muasır medeniyet.
Genel ve yerel
İzmir’de CHP adayı hâla belli değil.
Bu kadar gecikme bence hayra alâmet.
Demek ki titiz bir tarama var. İnce eleyip sık dokunuyor...
Demek ki “burası benim partimin kalesidir. Kimi aday göstersem seçilir” mantığıyla hareket edilmeyecek... Demek ki liyakat aranacak.
***
Lakin liyakat nasıl aranacak?
Anketle mi?
İşte bu yanlış.
Liyakat, anketle aranmaz. Anket dediğiniz nedir ki: CHP’liler oturup oy verecek? Kime? Bir CHP’liye. Yani, yabancı birine değil. Sempati veya güven duyduğu “içlerinden biri”ne.
Yeter mi? Bence yetmez.
***
Yerel seçimlerde...
Küçük il ve ilçelerde, seçmenlerin ideolojik oylardan sıyrılıp hizmet erbabı’na
doğru yöneldiklerini
öteden beri hep biliriz.
Oralarda seçmen, hangi adayı daha ehliyetli buluyorsa ona oy verir. Siyasi partisine veya siyasi görüşüne bakmaz, liderine falan aldırmaz. Mühim olan hizmettir. Beklentisi sadece odur.
***
Büyük iller ve ilçeler öyle değil.
Hele kendisini vazgeçilmez birer kale addeden büyük iller ve ilçeler “inat oyları”ndan
kolay kolay vazgeçmezler.
Beceriksiz bir yerel yönetim seçseler bile hiç pişman olmazlar. Onu tekrar seçerler. Öbür sefer bir daha bir daha seçerler.
- Niye seçiyorsun arkadaş?
- Öbürü seçilmesin diye.
***
Bu zihniyet galiba değişiyor.
81 il ve yüzlerce ilçede belki ilk defa gördüğümüz bu liyakat arayışı, körükörüne bir sadakat alışkanlığı’nı
alteder inşallah... Gerçek sadakat, toprağa duyulan saygıdır.
Tek yol: Muasır medeniyet.