Gelmek gitmek

Ben başka bir şey söylüyorum.

Allahaşkına...

Seçimle gelen seçimle gitsin demeye yüzü olmayanlar, ağızlarını açmasınlar lütfen.

***

Öyleleri var ki, hayatında - bir kerecik olsun - seçimle gelmemiş, ya tepeden inme, ya kontenjandan falan ya da hileli bir kongreyle gelip koltuğa yapışmış.

Yapışmış diyorum, çünkü sürekli kaybettiği halde, seçimle de gitmemiş.

Ama şimdi çıkmış ahkâm kesiyor, seçimle gelen seçimle gitsin diyor.

***

Ne yazık...

En son konuşması

gereken insanlar, yazılı veya sözlü racon kesiyorlar.

Darbelerin nimetlerinden faydalanarak bir yerlere geldiler, kariyer yaptılar, servet ve şöhret sahibi oldular, demokrasiye

Kimlerde sık görülür?Kimlerde sık görülür?on paralık hayırları yok ama “seçimle gitsin” diye hergün hak hukuk dağıtıyorlar.

Belediye Başkanlarının istifa edip etmemeleri de önce onlara dert oldu.

Komik insanlarız.

Kimi istifa eder.

Kimi istifade eder.

Hem de hayat boyu.

NOT:

Kadir Topbaş’ın damadının adı da belli, soyadı da belli.

Peki ondan bahsederken niçin Topbaş’ın damadı diyoruz. Ortada bir iddia veya şaibe var ise, Topbaş’ı da bulaştırmak için mi? Suç, hani kişiye aitti?

Kanun önünde hiç kimse,

öz evladından bile sorumlu değildir, damadından niye sorumlu olsun?

Kaldı ki, masumiyet karinesi var.