Geçer ama...

Ne bekliyorduk ki?

ABD üst yönetimi ne diyecekti ki?

- Büyükelçi John Bass kendi kendine bir halt yemiş, zaten tuhaf bir adamdır, onun kusuruna bakılmaz.

Bunu mu diyecekti?

Mümkün mü?

Memuruna sahip çıktı.

Normaldir.

***

Lakin, Türkler gibi bir yağlı müşteri’yi kaçırır mı Amerika?

- Binlerce Türk öğrenci.

- Binlerce paralı hasta.

- Binlerce hovarda turist.

Yaşasın Türkler.

ABD, onları kaybetmek istemeyeceğine göre vize krizi’ni bir daha gözden geçirecektir herhalde.

Hem de lûtfediyor pozlarında.

***

Şuraya varmak istiyorum.

Bunlar gelir geçer.

Fakaat, bizde öyle bir kanaat yerleşti ki, artık o hiç geçmez.

Nedir?

3 kelime:

- ABD’den dost olmaz.

Bir 3 kelime daha:

- Hiçbir sözüne güvenilmez.

Evet... Özeti budur.

Vize krizi aşılır ama Türk’ün kalbi zor tamir edilir?

***

Esasen... Vize’ye gelene kadar, neler neler görmedik ki? Ülkemdeki bütün darbelerde onun parmak izi var.

Kafamıza geçirdiği çuvaldan tutun, terör örgütlerine verdiği desteğe kadar... bir dizi sabıka.

Bunların yanında vize krizi devede kulak kalır.

.........

Neyse ki artık form düşüklüğü gösteriyor ABD... Eski becerisi yok. Sürekli suçüstü yakalanıyor.

Ne diyeyim?

Allah ona birazcık mahçubiyet duygusu versin.