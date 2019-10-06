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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Geç anladım

6 Ekim 2019

Amerika’nın sıkıntısını yeni yeni fark ediyorum.

Kıvranıp da bir türlü söyleyemediği derdini şimdi anladım. Ah bu kafa... Çok geç kaldım...

***

Ben hep zannettim ki:

- Bizi oyalıyor.

Ne münasebet.

Derdi başkaymış meğer:

- “YPG’ye PYD’ye ben karşı koyamam. Onlar benim canım ciğerim. Bu operasyonu Türkiye kendi yapsın. Ben yokum.”

Diyemedi bunu.

Utandı.

Hay Allah... Nasıl anlayamadım?

***

Anlamam için, gözüme soka soka, örgüte aylardır yüzlerce TIR malzeme vermeye devam etti.

Ben yine anlayamadım.

Ne bileyim onun bu kadar mahçubiyet duyduğunu...

***

Bu bakımdan...

Bizi oyaladığını zannederek ona sitem dolu çok yazılar yazmışımdır. Kalbini kırdıysam özür dilerim. O benim biricik ortağımdır.

Üstelik eski silah arkadaşım’dır. Kore’den...

Yeni silah’larını armağan ettiği yeni arkadaşlarının hayrını görsün.

***

Esasen bizi oyalamış sayılmaz.

Sadece YPG’ye vakit kazandırmış olabilir. Araziyi mayın tarlasına çevirmek için...

Olabilir.

Onun da çaresi var.

Hendek Savaşları’nda epey tecrübe kazanmışızdır. Seviyesi çukur olan mahlûkatla ilk defa karşılaşıyor değiliz. Verdiği vekalet, aslı’nın kopyasıdır.

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