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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Fon meselesi

17 Ocak 2019

Biliyorsunuz, CHP’liler bir

fon kurdular. Arkadaşlarının rahat konuşabilmeleri için -muhtemel tazminat cezalarını karşılamak amacıyla- iyi bir kumbara oluşturdular.

Paralar hazır.

.........

Lakin bir şerh koymalılar. Nedir? Mesela, ağzına geleni söyleyen, arkasındaki fon’a güvenerek ona buna hakaret eden, yalancı ve iftiracı birileri çıkarsa “yoo arkadaş, sen bu cezaya müstahaksın, tazminatı kendi cebinden öde bakalım” demeleri de lazım.

Hatta “fonu istismar ettiği” gerekçesiyle, o arkadaşa para cezası da kesmeleri lazım.

Siyasi Ahlak Yasası zaten nedir ki?

Alfabesi işte budur.

 

Seçmen taşıma

Bunu anlayabilmiş değilim.

Nasıl bir şey?

Acaba mitinglere otobüsler dolusu bindirilmiş kıt’alar götürmek gibi bir şey mi?

-Merhabayın Bursalılar.

-Merhabayın Yalovalılar.

-Merhabayın Kocaelililer.

Ne bu?

İstanbul mitingi.

Of, 5 milyon kişi.

Yapma yahu... Ama sandıktan çıkıyor 3.3 milyon kişi.

Nerede üst tarafı?

***

Zaten hep ters köşeye yatıyoruz.

Maşallah.

-Sandığa güven yok.

-Sandığın güvenliği yok.

-Seçmen kütüklerine güven yok.

- Yüksek Seçim Kurulu’na zaten hiç güven yok.

Yok, yok, yok.

Bu durumda bendeniz, kendi seçim bölgem olan Beşiktaş’tan çıkacak sonuçlara, mızıkçılık olmasın diye -şimdiden- itiraz ediyorum. Yok hükmündedir. Yok, yok, yok. İsterseniz binlerce imza toplayıp geleyim. Lakin dilekçemi kime vereyim?

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