Peki şuna ne dersiniz?
“Mehmetçik Libya çöllerinde helâk olmasın” diye tezkereye karşı çıkan gruplardan biri de HDP...
Bu şefkat karşısında
insanın gözleri yaşarıyor.
“Rant-Rüşvet”
Bir CHP’li bir CHP’liye demiş ki:
-Gel be CHP’li, seninle beraber şu CHP’yi CHP’leştirelim.
Öbürü de demiş ki:
-Yok be CHP’li, gel önce biz CHP’lileşelim.
Durum budur.
Kısa kısa
Suriye’nin geleceğine Suriye halkı karar versinmiş... Versin ama Suriye’de halk kaldıysa.
*
Erdoğan batılı ülkeler için “Keseleri şişkindir ama gönülleri çoraktır” demişti ya, dahası var:
Cepleri akrep doludur.
*
Üçüncü Dünya Harbi çoktan başladı da bitmek üzere... Suriye’deki ise küçük bir provaydı.
Not:
Kadına şiddet, yasayla nasıl önlenir?
Aşağılık herifler orada öyle durdukça, erkek milleti kadının karşısında mahcup olmaya ve ezilmeye her gün mahkûmdur.
Çaresi?
-Milli terbiye.
Eğitim bile fayda etmez.
Fıkra gibi
Hepsi iyi güzel de...
Peki şuna ne dersiniz?
“Mehmetçik Libya çöllerinde helâk olmasın” diye tezkereye karşı çıkan gruplardan biri de HDP...
Bu şefkat karşısında
insanın gözleri yaşarıyor.
“Rant-Rüşvet”
Bir CHP’li bir CHP’liye demiş ki:
-Gel be CHP’li, seninle beraber şu CHP’yi CHP’leştirelim.
Öbürü de demiş ki:
-Yok be CHP’li, gel önce biz CHP’lileşelim.
Durum budur.
Kısa kısa
Suriye’nin geleceğine Suriye halkı karar versinmiş... Versin ama Suriye’de halk kaldıysa.
*
Erdoğan batılı ülkeler için “Keseleri şişkindir ama gönülleri çoraktır” demişti ya, dahası var:
Cepleri akrep doludur.
*
Üçüncü Dünya Harbi çoktan başladı da bitmek üzere... Suriye’deki ise küçük bir provaydı.
Not:
Kadına şiddet, yasayla nasıl önlenir?
Aşağılık herifler orada öyle durdukça, erkek milleti kadının karşısında mahcup olmaya ve ezilmeye her gün mahkûmdur.
Çaresi?
-Milli terbiye.
Eğitim bile fayda etmez.