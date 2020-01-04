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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Fıkra gibi

4 Ocak 2020

Hepsi iyi güzel de...

Peki şuna ne dersiniz?

“Mehmetçik Libya çöllerinde helâk olmasın” diye tezkereye karşı çıkan gruplardan biri de HDP...

Bu şefkat karşısında

insanın gözleri yaşarıyor.

 

“Rant-Rüşvet”

 

Bir CHP’li bir CHP’liye demiş ki:

-Gel be CHP’li, seninle beraber şu CHP’yi CHP’leştirelim.

Öbürü de demiş ki:

-Yok be CHP’li, gel önce biz CHP’lileşelim.

Durum budur.

 

Kısa kısa

 

Suriye’nin geleceğine Suriye halkı karar versinmiş... Versin ama Suriye’de halk kaldıysa.

*

Erdoğan batılı ülkeler için “Keseleri şişkindir ama gönülleri çoraktır” demişti ya, dahası var:

Cepleri akrep doludur.

*

Üçüncü Dünya Harbi çoktan başladı da bitmek üzere... Suriye’deki ise küçük bir provaydı.

 

Not:

Kadına şiddet, yasayla nasıl önlenir?

Aşağılık herifler orada öyle durdukça, erkek milleti kadının karşısında mahcup olmaya ve ezilmeye her gün mahkûmdur.

Çaresi?

-Milli terbiye.

Eğitim bile fayda etmez.

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