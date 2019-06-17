Seçime çeyrek kalsa da kalmasa da Haydut Devletler hep yapıyorlar bu haydutluğu... Onlara bağlı Haydut Kurumlar da büyük bir itaatla değirmene su taşıyorlar.
***
Başladılar yine.
Kredi notumuzu kırmaktan tutun, Suriye’deki yeni TIR Kervanı’na kadar, S-400’lerle ilgili tehditlerden, Doğu Akdeniz’de kurulan kumpaslardan tutun Yunan şımarıklığına ve AB terbiyesizliğine kadar... Hep beraber azdılar, azdılar.
***
Acaba beka meselesi dedikleri bu mu?
Sahiden buysa, tasası sırf iktidara mı düştü? Muhalefettekileri hiç ilgilendirmiyor mu?
Tasası sırf Ordu’ya mı düştü? Öbür kurumları, medya dahil vakıfları, dernekleri ve fırıldak holdingleri hiç ilgilendirmiyor mu?
***
Eğer başımıza bir bela gelecekse, kim muaf tutulabilir?
Sanki birileri cezaya ama diğerleri ödüle mi layık görülür?
Bakın.
Bu defa Suriye’ye sadece yeni yeni silahlar değil, yanısıra muazzam inşaat malzemeleri de yığılmış.
Nedir? Ne oluyoruz?
***
Bir seçime kilitlendik. Onu da -neredeyse- kan davasından beter hale getirdik.
Buyurun, devam edin.
Edin edin.
Allah korusun bu güzel memleketin başına bir iş gelirse, seçimi falan bir daha dürbünün tersiyle görürsünüz ve bu günleri çok ararsınız.
Farkında mısınız?
Seçime çeyrek kalsa da kalmasa da Haydut Devletler hep yapıyorlar bu haydutluğu... Onlara bağlı Haydut Kurumlar da büyük bir itaatla değirmene su taşıyorlar.
***
Başladılar yine.
Kredi notumuzu kırmaktan tutun, Suriye’deki yeni TIR Kervanı’na kadar, S-400’lerle ilgili tehditlerden, Doğu Akdeniz’de kurulan kumpaslardan tutun Yunan şımarıklığına ve AB terbiyesizliğine kadar... Hep beraber azdılar, azdılar.
***
Acaba beka meselesi dedikleri bu mu?
Sahiden buysa, tasası sırf iktidara mı düştü? Muhalefettekileri hiç ilgilendirmiyor mu?
Tasası sırf Ordu’ya mı düştü? Öbür kurumları, medya dahil vakıfları, dernekleri ve fırıldak holdingleri hiç ilgilendirmiyor mu?
***
Eğer başımıza bir bela gelecekse, kim muaf tutulabilir?
Sanki birileri cezaya ama diğerleri ödüle mi layık görülür?
Bakın.
Bu defa Suriye’ye sadece yeni yeni silahlar değil, yanısıra muazzam inşaat malzemeleri de yığılmış.
Nedir? Ne oluyoruz?
***
Bir seçime kilitlendik. Onu da -neredeyse- kan davasından beter hale getirdik.
Buyurun, devam edin.
Edin edin.
Allah korusun bu güzel memleketin başına bir iş gelirse, seçimi falan bir daha dürbünün tersiyle görürsünüz ve bu günleri çok ararsınız.