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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Fark etmiyor

3 Mayıs 2019

Bizim kutuplaşmadığımız dönem var mı? Yok.

İnönü-Menderes.

Demirel-Ecevit.

Hatta, aynı blokta olmalarına rağmen:

-Demirel-Özal.

-Çiller-Yılmaz.

Neler neler.

Yandaşların, yoldaşların en alâsı, o zaman da vardı.

Tuzlukların, fırıldakların en şahânesi, o zaman da vardı.

Hep vardı.

***

Bilenler bilmeyenlere anlatsın.

Vatan Cephesi’nden tutun milliyetçi cephe’ye kadar... Ne kutuplaşmalar yaşadı Türkiye.

* İsmet Paşa’nın kafasına taş atıldı.

* Demirel, Başbakanlık koridorunda yumruk yedi.

* Özal’a suikast yapıldı. Kongre salonunda kurşun sıkıldı.

* Mesut Yılmaz saldırıya uğradı, burnu kırıldı.

* Tansu Çiller’e akıl almaz iftiralar atıldı.

***

Yani, kutuplaşmadığımız hiçbir dönem yok.

Lakin şimdiki kadar ağzı bozuk bir dönem de yok.

Bu bir.

İkincisi:

Türkiye’nin dışarıya karşı birliğini beraberliğini, bileğini yüreğini, bu derece boşverdiği bir dönem de yok.

Not 1

Venezuela’da olup bitenlerden belki haberi yoktur, onu geçelim... Ama sağır sultanın bile duyduğu şu S-400 meselesinde bizim muhalefetin ne düşündüğünü çok merak ediyorum.

Not 2

Amerika zannediyor ki dünyayı parmağında oynatmaktadır.

Halbuki başta İsrail ve Mısır olmak üzere, birçok ülke asıl Amerika’yı parmağında oynatıyor.

Daha da acısı:

O artık terör örgütlerinin ve darbecilerin maskarası olmuştur.

Bence Amerika’yı yeniden keşfetmenin tam zamanı.

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