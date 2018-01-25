Fark burada

- Terör örgütleri bölgeden temizlenene kadar operasyonlar sürecek.

Buna karşılık, şu meşhur stratejik ortak ne diyor:

- Sürmesin... Kısa kesin.

Ne demektir bu?

Açık türcümesi şöyle:

- Bölgeyi temizlemeyin. Terör örgütleri bırakın orada kalsın.

.........

İşte, şu iki farklı bakışı yan yana koyup dünyaya duyursak yeter.

***

Süper ortağımız, bunu bir insanî sebep’le istiyor olabilir.

Lakin insanî sebep’i telaffuz edecek en son devlet kimdir diye sorsanız, dünyada bunu herkes bilir.

Sicilini açıp bakalım mı?

Oku oku bitmez.

Günah galeresinde milyonlarca insanın kan ve gözyaşı var.

***

Yazıyı yazdığım şu saatlerde Erdoğan-Trump görüşmesi henüz yapılmamıştı.

Ama benim gönlümden geçen şuydu:

- Trump’tan gelen görüşme talebinin reddedilmesi.

Gerçi bu dediğim “bekara karı boşamak” gibi bir şeydir ama diplomatik nezaket bile bunlara fazladır.

Konuşacak ne kaldı ki?

Faydalı olmuştur inşallah.

İçerisi

Bu arada... İç politikayı da ihmal etmeyelim.

CHP Kurultayı var.

Umarız ve dileriz, delegeler üzerinde baskı kurulmaz, Muharrem İnce ve Ümit Kocasakal, gerekli imzaya ulaşır.

Bunu samimi olarak isteriz.

Kılıçdaroğlu’nun zaferi gölgelenmesin diye isteriz. Bu bir.

İkincisi... Adalet adına isteriz.

Esasen, yüzde 10 seçim barajı kalksın diyen CHP, kendi iç seçiminde niye baraj uygular, onu da hâlâ anlamış değiliz.