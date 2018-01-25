Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Fark burada
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Fark burada

25 Ocak 2018

Türkiye ne diyor:

-Terör örgütleri bölgeden temizlenene kadar operasyonlar sürecek.

Buna karşılık, şu meşhur stratejik ortak ne diyor:

-Sürmesin...Kısa kesin.

Ne demektir bu?

Açık türcümesi şöyle:

-Bölgeyi temizlemeyin. Terör örgütleri bırakın orada kalsın.

.........

İşte, şu iki farklı bakışı yan yana koyup dünyaya duyursak yeter.

***

Süper ortağımız, bunu bir insanî sebep’le istiyor olabilir.

Lakin insanî sebep’i telaffuz edecek en son devlet kimdir diye sorsanız, dünyada bunu herkes bilir.

Sicilini açıp bakalım mı?

Oku oku bitmez.

Günah galeresinde milyonlarca insanın kan ve gözyaşı var.

***

Yazıyı yazdığım şu saatlerde Erdoğan-Trump görüşmesi henüz yapılmamıştı.

Ama benim gönlümden geçen şuydu:

-Trump’tan gelen görüşme talebinin reddedilmesi.

Gerçi bu dediğim “bekara karı boşamak” gibi bir şeydir ama diplomatik nezaket bile bunlara fazladır.

Konuşacak ne kaldı ki?

Faydalı olmuştur inşallah.

 

İçerisi

Bu arada... İç politikayı da ihmal etmeyelim.

CHP Kurultayı var.

Umarız ve dileriz, delegeler üzerinde baskı kurulmaz, Muharremİnce ve Ümit Kocasakal, gerekli imzaya ulaşır.

Bunu samimi olarak isteriz.

Kılıçdaroğlu’nun zaferi gölgelenmesin diye isteriz. Bu bir.

İkincisi... Adalet adına isteriz.

Esasen, yüzde 10 seçim barajı kalksın diyen CHP, kendi iç seçiminde niye baraj uygular, onu da hâlâ anlamış değiliz.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri