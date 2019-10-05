Ne uydurma bir laf.
Laf diyorum, çünkü kimsenin kimseyi kucakladığı falan yok, sadece lafı var.
- Herkesi kucaklamakmış.
Zannedersiniz ki bu ülkede herkes birbirini seviyor ve sayıyor, yolda karşılaşanlar sarmaş dolaş oluyor.
Ne münasebet...
İnsanlar, asansörde bile selamlaşmıyor.
***
Kucaklaşmak şöyle dursun, önce nefreti terk edelim yeter.
Zaten birbirinin kuyusunu kazanlar, birbirine iftira atanlar, aynı zamanda kucaklaşabilirler mi? Kim uydurdu bunu? Hangi romantik arkadaşın icadı bu:
- Herkesi kucaklamak.
Yahu bırak beni.
Kucaklama... İstemiyorum.
Yeter ki nefret etme, o yeter bana.
***
Adliye, hakaret davalarıyla dolu. Milyonlarca dosya raflarda.
Gazeteciler birbirine dargın. Siyasetçiler kırgın. Sporcular kızgın.
Her mahallede kavga var, trafikte cinayet işleniyor.
Kadına şiddet doruk noktada.
Siyasi kutuplaşma, rekor düzeyde.
Kim kimi kucaklayabilir?
***
Bir ihtimal, belediye hizmetleri için söylenmiş olabilir bu: Kucaklamak.
Yani “partizanlığa ve iltimasa paydos. Hangi partiden olursa olsun, adam kayırmaca yok” anlamında.
Yani eşit muamele.
Ne güzel.
Ama yine de şu kucaklama lafını bırakın. Biraz yüzgöz olmak gibi geliyor bana... biraz yapmacık gibi... hatta sahtecilik gibi...
Allahaşkına, kucaklamak yerine insanlara insan muamelesi yapın.
Ciddiyete ihtiyacımız varken daha beter laubâli olmayalım.
Ezberi bırakın
- Herkesi kucaklamak...
Ne uydurma bir laf.
Laf diyorum, çünkü kimsenin kimseyi kucakladığı falan yok, sadece lafı var.
- Herkesi kucaklamakmış.
Zannedersiniz ki bu ülkede herkes birbirini seviyor ve sayıyor, yolda karşılaşanlar sarmaş dolaş oluyor.
Ne münasebet...
İnsanlar, asansörde bile selamlaşmıyor.
***
Kucaklaşmak şöyle dursun, önce nefreti terk edelim yeter.
Zaten birbirinin kuyusunu kazanlar, birbirine iftira atanlar, aynı zamanda kucaklaşabilirler mi? Kim uydurdu bunu? Hangi romantik arkadaşın icadı bu:
- Herkesi kucaklamak.
Yahu bırak beni.
Kucaklama... İstemiyorum.
Yeter ki nefret etme, o yeter bana.
***
Adliye, hakaret davalarıyla dolu. Milyonlarca dosya raflarda.
Gazeteciler birbirine dargın. Siyasetçiler kırgın. Sporcular kızgın.
Her mahallede kavga var, trafikte cinayet işleniyor.
Kadına şiddet doruk noktada.
Siyasi kutuplaşma, rekor düzeyde.
Kim kimi kucaklayabilir?
***
Bir ihtimal, belediye hizmetleri için söylenmiş olabilir bu: Kucaklamak.
Yani “partizanlığa ve iltimasa paydos. Hangi partiden olursa olsun, adam kayırmaca yok” anlamında.
Yani eşit muamele.
Ne güzel.
Ama yine de şu kucaklama lafını bırakın. Biraz yüzgöz olmak gibi geliyor bana... biraz yapmacık gibi... hatta sahtecilik gibi...
Allahaşkına, kucaklamak yerine insanlara insan muamelesi yapın.
Ciddiyete ihtiyacımız varken daha beter laubâli olmayalım.