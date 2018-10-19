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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Evet- Hayır

19 Ekim 2018

Başkan Erdoğan, bürokrasiden yakınıyor.

Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin ortak şikayeti bu: Bürokrasi.

70 yıldır demokrasinin başına gelenler, bir kerecik olsun bürokrasinin başına geldi mi? Hayır... Başbakan idam etmiş bir ülkeyiz ama atmadığı imzadan dolayı yani engelleme suçuyla bürokrasiyi sorgulayan hiç oldu mu?

***

Bizim bürokrasi “evet” demeye pek nazlı, “hayır” demeye pek heveslidir.

Çünkü evet derse iş başlar.

İş başlayınca sorumluluk gerekir. Al başına bela... Halbuki hayır demenin bir riski yok.

En iyisi dosyayı reddetmek.

-Ret...

İşte o kadar.

Buna rağmen girişimciler hiç yılmadılar, bravo... Sadece yoruldular.

***

Biz 70 yıldır şu bürokrasiyi kıracağımıza, bürokrat’ı kırdık... Bir dizi değerli bürokrat’a kıydık. Halbuki içlerinde, devleti sırtında taşıyan uzmarlar vardı.

Şimdi umarım ve dilerim bürokrata değil, bürokrasiye bir çekidüzen verilir.

 

Gündem

Bir evlilik için Kaşıkçı hangi evrakın peşindeydi ki Suudi Konsolosluğu’na gitti? Ne evrakı bu? Şart mıydı?

Yahu isterse 4 karı alırdı. Kimden izin isteyecek?

.........

İstanbul’a yönlendirilmesinden hiç mi huylanmadı?

Cin gibi adamdır.

Nasıl düştü tuzağa?

Bunu bir türlü anlayamıyorum.

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