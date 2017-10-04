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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Evet ama olmaz

4 Ekim 2017

Arap Baharı geldi geçti.

Şimdi KürtBaharı.

Lakin, yabancı bayraklar altında bahar olur mu?

***

Barzani, K. Irak’ta yaşayan Kürt kardeşlerimizi sömürerek yükselmek istiyor.

Hem de onları, ambargo gibi bir yokluğun ve kıtlığın içine atarak...

Çünkü onları, kendi fedaisi zannediyor.

Kürtler onurlu insanlardır. Böyle şeylere âlet olmazlar.

Ne var ki, referanduma neden karşı çıktığımızı

onlara çok iyi anlatmak lazım.

 

Katliam

Amerika’ya bir fırsat doğdu yine.

“İslami terör” deyip bir kaç

yüz bin günahsız Müslüman daha öldürmek için, yeni bir bahanesi var.

Katliamı IŞİD’in üstlenmesi yalan da olsa doğru da olsa, ABD’nin işine yarayacak.

Hem de bir taşla kaç kuş...

 

Ve gündem

Dönelim içeriye.

Yüzde 40 MTV zammı, tekrar gözden geçiriliyor.

Demek ki hesapta bir yanlış yapmışlar ve o yanlışı sadece Erdoğan yakalamış.

Tıpkı TEOG gibi.

Demek ki eğitim sisteminde bir yanlış yapmışlar ve

o yanlışı da sadece Erdoğan farketmiş.

Bir üç beş değil, 15 yıldır,

her dalda bu böyle.

Trafiğe bile Erdoğan müdahil.

Olur mu bu?

Ona tek adam diye bağıracağınıza öbür kurumlara hiç adam diye bağırsanız ya.

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