Tam bir kandırmaca:
- Partilere eşit mesafedeyiz.
Ne eşitlik ama...
Şimdi de kurultay muhabbetinde aynı tekerleme:
- Adaylara eşit mesafedeyiz.
Lakin mesafeyi bir türlü ayarlayamayız.
Çaresi şudur:
- Bari adaylar bize eşit mesafede dursunlar.
PAZAR NOTLARI
Yeni siyasette bir merkez parti hevesi’dir gidiyor. Lakin, nedir merkez parti? Ilımlı, akıllı, uslu mu? Yoksa suya sabuna dokunmayan, halim selim, bir iddiasız heyet mi?
.........
Bir de değişim merakı çıktı. Zahir-i hâle bakıp “amma da değişmiş” diyeceğiz... Diyelim ama üstündeki, kiralık smokin gibi sırıtıyor.
.........
Neyse ki, Muharrem İnce’nin tarafsızlığı bitti, tekrar partili oldu, bir daha seçim olursa yine tarafsız olarak katılacak. Görüyorsunuz, bu iş ne kadar kolay, rozeti tak çıkar, bir daha tak bir daha çıkar. İşte o kadar.
.........
Bırakın, 28 gün askerlik yapsınlar da, askerlik anılarını 28 yıl anlatsınlar.
.........
Suçluların iadesi sadece hükümeti mi ilgilendirir... Muhalefet niye suçluların iadesi için kılını kıpırdatmaz?
.........
Gelecek sefer, seçim vaatlerinden biri şu olmalı: Galatasaray Adası’nı boğazın ortasında, gecekondu gibi bırakmayacağız... Söz.
Eşit mesafe
Bir laf vardır hani...
Tam bir kandırmaca:
- Partilere eşit mesafedeyiz.
Ne eşitlik ama...
Şimdi de kurultay muhabbetinde aynı tekerleme:
- Adaylara eşit mesafedeyiz.
Lakin mesafeyi bir türlü ayarlayamayız.
Çaresi şudur:
- Bari adaylar bize eşit mesafede dursunlar.
PAZAR NOTLARI
Yeni siyasette bir merkez parti hevesi’dir gidiyor. Lakin, nedir merkez parti? Ilımlı, akıllı, uslu mu? Yoksa suya sabuna dokunmayan, halim selim, bir iddiasız heyet mi?
.........
Bir de değişim merakı çıktı. Zahir-i hâle bakıp “amma da değişmiş” diyeceğiz... Diyelim ama üstündeki, kiralık smokin gibi sırıtıyor.
.........
Neyse ki, Muharrem İnce’nin tarafsızlığı bitti, tekrar partili oldu, bir daha seçim olursa yine tarafsız olarak katılacak. Görüyorsunuz, bu iş ne kadar kolay, rozeti tak çıkar, bir daha tak bir daha çıkar. İşte o kadar.
.........
Bırakın, 28 gün askerlik yapsınlar da, askerlik anılarını 28 yıl anlatsınlar.
.........
Suçluların iadesi sadece hükümeti mi ilgilendirir... Muhalefet niye suçluların iadesi için kılını kıpırdatmaz?
.........
Gelecek sefer, seçim vaatlerinden biri şu olmalı: Galatasaray Adası’nı boğazın ortasında, gecekondu gibi bırakmayacağız... Söz.