Erken çıkış

AK Parti, seçim için şimdiden mi çalışmaya başladı, yoksa bu bir telaş ifadesi mi?

Yaygın bir soru.

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İster erken işbaşı olsun, ister telaş olsun... Her ikisi için de sebep var.

Çünkü seçim bu defa sistem değişikliğini ya tam perçinleyecek, ya da Türkiye yine eski sisteme dönecek.

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Acaba diyorum iki tur kuralı, AK Parti için tehlikeli mi oldu?

Yani bu defa ekmek aslanın ağzında galiba, öyle mi?

Bence öyle.

Çünkü ikinci tur demek, toplumsal muhalefet’in, maç’a ortak olması demek.

Öyleyse işi birinci turda bitireceksin.

- Söylemesi kolay.

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Öbür taraf için ise aklım şuraya takılıyor.

“Ey millet! Parlamenter sisteme döneceğiz, bana

oy ver” demek yeterli mi acaba? Yani, sistemin öyle veya böyle olması, ortayollu seçmenler için çok mu hayati? Milyonlarca insan, parlamenter sistem tekrar gelsin diye yanıp tutuşuyor mu ki?

Her neyse.

Buna gelene kadar neler var.

Hepsini konuşuruz.

NOT:

Kılıçdaroğlu, teröristlerin Türkiye’ye iadesi konusunda gösterdiği hassasiyeti hatırlatarak, dünkü yazımı tamamlamış oldu.

Focus Dergisi dahil bir çok demecinde defalarca bu konuya değindiğini belirterek, teröristlerin iadesi gerektiğini tekrar vurguladı.

Teşekkür ediyorum.