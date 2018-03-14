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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

En iyisi sıfır

14 Mart 2018

Bir erken seçim lafıdır gidiyor.

Yüz kere “yok böyle bir şey” dendiyse de aynı sual her gün soruluyor:

-Erken seçim var mı?

Acelemiz nedir bilmem ama erken seçim ne demek?

  1. a) Parlamenter Sisteme 1 yıl önce dönmek.
  2. b) Ya da... Yeni Sisteme 1 yıl önce geçmek demek.

Bu mudur?

**

Anladık da...

Devlet hayatında 1 yılın ne önemi var? 1 yıl önce veya 1 yıl sonra... Ne fark eder? Esasen erken seçime “hadi seçim yapalım” diye karar verilmez. Ona ancak şartlar karar verir.

Hal böyleyken hâlâ sorarlar:

-Efendim erken seçim var mı?

Erken seçim ne demek?

  1. a) Kılıçdaroğlu’nun, parti liderliğine -belki- 1 yıl erken veda etmesi demek.
  2. b) Erdoğan’ın ise, Cumhurbaşkanlığını 1 yıl eksik yapması demek. (Yani 5 yıl yerine 4 yıl)

***

Başka?

Bunun dışında erken seçim ne demek sahi?

Çok kurcalarsak...

MHP için “şimdi tam vaktidir” demek mi acaba?

SP için “kaçan bir fırsat” demek mi?

Ya da İyi Parti için “baskına uğramak” mı?

Öyle bile olsa, her biri “seçime hazırız” dediğine göre, kim kimi gafil avlayabilir ki?

***

Zaten böyle seçim mi olur?

İtiraz sesleri şimdiden yükseliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz seçimin gayrimeşru ilan edileceği muhakkaktır.

Öyleyse?..

Ne erken, ne de vaktinde.

Vallaha hiç seçim yapmayalım, çok daha iyi...

Şu andaki koltuğundan ve konumundan, herkes memnun değil mi zaten? Durup dururken başımıza niye bir dert açalım? Ya elimizdekini de kaybedersek?

-Maceraya hiç gerek yok.

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