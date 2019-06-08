Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>En güçlü halka
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

En güçlü halka

8 Haziran 2019

Bayramda bunları düşündüm.

- Laik.

- Demokratik.

- Ve Hukuk Devleti.

- Hem de sosyal.

Ne büyük nimet...

Hangisinden vazgeçebilirsiniz?

Hiçbirinden.

***

Böyle bir anket yapılmadı.

Ama çok iyi biliriz ki, demokratlık daima topun ağzındadır. Nitekim, çok gidip gelmiştir. En az Demirel kadar gidip gelmiştir.

...........

- Peki hukuk?

Aşk olsun... Demokrasi gidince hukuk kalır mı? Darbe hukuku ne güne duruyor? Boşluğu hemen o doldurmuştur.

...........

- Ya Sosyal Devlet?

Zaten bir vardır bir yoktur. Bize sosyalist devlet özlemi çektirecek kadar hayırsızdır... Gelir gider, yine gelir yine gider. Sahibine göre kişner.

...........

- Ama laiklik?

İşte en sağlam kale.

O hiç gitmedi.

Gitmez.

Zaten gitti mi bir daha gelmez.

***

Bu birbirinden ayrılmayan unsurlardan hiçbirini feda edemeyiz. Allah kimseyi böyle bir tercih yapmak zorunda bırakmasın: Laik, Demokratik, Hukuk Devleti... Ne büyük servettir bunlara sahip olmak.

Eksiklerimize rağmen.

Kusurlarımıza rağmen.

Bölgemizdeki rejimlere bakıp, binlerce şükür.

Bayramda bunları düşündüm.

Not:

Binali Bey’le Ekrem Bey...

Televizyona çıkıp tartışacaklarmış.

Pek ihtimal vermem ama sahiden çıkacaklarsa... Unutmasınlar ki:

Son dakikada yenecek

bir golün telafisi olmaz....

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Ve Efes - Fenerbahçe finali…Ateş BAKANVe Efes - Fenerbahçe finali…08.06.2019
Dört farklı dönerVedat MİLORDört farklı döner08.06.2019
Bodrum’dan son havadislerOnur BAŞTÜRKBodrum’dan son havadisler 08.06.2019
10 yıl önce 400 dolara çalışıyordum şimdi şirketim 1.5 milyarErtuğrul ÖZKÖK10 yıl önce 400 dolara çalışıyordum şimdi şirketim 1.5 milyar08.06.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.