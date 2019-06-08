Bayramda bunları düşündüm.
- Laik.
- Demokratik.
- Ve Hukuk Devleti.
- Hem de sosyal.
Ne büyük nimet...
Hangisinden vazgeçebilirsiniz?
Hiçbirinden.
***
Böyle bir anket yapılmadı.
Ama çok iyi biliriz ki, demokratlık daima topun ağzındadır. Nitekim, çok gidip gelmiştir. En az Demirel kadar gidip gelmiştir.
...........
- Peki hukuk?
Aşk olsun... Demokrasi gidince hukuk kalır mı? Darbe hukuku ne güne duruyor? Boşluğu hemen o doldurmuştur.
...........
- Ya Sosyal Devlet?
Zaten bir vardır bir yoktur. Bize sosyalist devlet özlemi çektirecek kadar hayırsızdır... Gelir gider, yine gelir yine gider. Sahibine göre kişner.
...........
- Ama laiklik?
İşte en sağlam kale.
O hiç gitmedi.
Gitmez.
Zaten gitti mi bir daha gelmez.
***
Bu birbirinden ayrılmayan unsurlardan hiçbirini feda edemeyiz. Allah kimseyi böyle bir tercih yapmak zorunda bırakmasın: Laik, Demokratik, Hukuk Devleti... Ne büyük servettir bunlara sahip olmak.
Eksiklerimize rağmen.
Kusurlarımıza rağmen.
Bölgemizdeki rejimlere bakıp, binlerce şükür.
Bayramda bunları düşündüm.
Not:
Binali Bey’le Ekrem Bey...
Televizyona çıkıp tartışacaklarmış.
Pek ihtimal vermem ama sahiden çıkacaklarsa... Unutmasınlar ki:
Son dakikada yenecek
bir golün telafisi olmaz....
En güçlü halka
Bayramda bunları düşündüm.
- Laik.
- Demokratik.
- Ve Hukuk Devleti.
- Hem de sosyal.
Ne büyük nimet...
Hangisinden vazgeçebilirsiniz?
Hiçbirinden.
***
Böyle bir anket yapılmadı.
Ama çok iyi biliriz ki, demokratlık daima topun ağzındadır. Nitekim, çok gidip gelmiştir. En az Demirel kadar gidip gelmiştir.
...........
- Peki hukuk?
Aşk olsun... Demokrasi gidince hukuk kalır mı? Darbe hukuku ne güne duruyor? Boşluğu hemen o doldurmuştur.
...........
- Ya Sosyal Devlet?
Zaten bir vardır bir yoktur. Bize sosyalist devlet özlemi çektirecek kadar hayırsızdır... Gelir gider, yine gelir yine gider. Sahibine göre kişner.
...........
- Ama laiklik?
İşte en sağlam kale.
O hiç gitmedi.
Gitmez.
Zaten gitti mi bir daha gelmez.
***
Bu birbirinden ayrılmayan unsurlardan hiçbirini feda edemeyiz. Allah kimseyi böyle bir tercih yapmak zorunda bırakmasın: Laik, Demokratik, Hukuk Devleti... Ne büyük servettir bunlara sahip olmak.
Eksiklerimize rağmen.
Kusurlarımıza rağmen.
Bölgemizdeki rejimlere bakıp, binlerce şükür.
Bayramda bunları düşündüm.
Not:
Binali Bey’le Ekrem Bey...
Televizyona çıkıp tartışacaklarmış.
Pek ihtimal vermem ama sahiden çıkacaklarsa... Unutmasınlar ki:
Son dakikada yenecek
bir golün telafisi olmaz....