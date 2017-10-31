Elçi’ye zeval

Biraz da ben çınlatayım.

Biliyorsunuz, giderayak demişti ki:

- 9.5 aydır Türkiye’de terör saldırısı yaşanmıyorsa, işbirliğimizin sonucudur.

Bu bir tehdit miydi, yoksa biz mi evhamlandık, orasını bilmem ama eylem hazırlığında yakalanan DEAŞ’lılar, bize Bass’ın sözlerini hatırlattı.

***

Bir yandan da düşünüyorum:

- Yok artık, koskoca Büyükelçi göz göre göre tehdit savurur mu? Hele kendi ülkesine danışmadan böyle bir halt eder mi?

Fakat öbür yandan da işbirliğimizde bir kopukluk, stratejik ortaklığımızda bir güvensizlik yaşadığımızı hatırlayınca acaba mı diyorum.

Sonra vazgeçiyorum:

Fesatlığı bırak diye kendi kendime söyleniyorum.

***

Esasen benim kafamı Tayyip Erdoğan karıştırdı. Neydi o konuşma? Hani mealen:

- Bize nizami davrananlara biz de nizami davranırız ama kuralları çiğneyip kasdi faul yapanlara aynen mukabele...

Yok yahu, hangi ciddi devlet, bize kalleşlik yapar?

Velev ki yaptı.

Biz de ona kalleşlik mi yapacağız?

Yapamayız.

Fıtratımızda yok.

***

En iyisi, ben bu kabustan kurtulmalıyım. Son karar: Büyükelçi masumdur. Biz onu yanlış anladık. O demek istedi ki: İşbirliğimiz hep devam etmeli... Öyle iyi bir ortağımız var ki, üstümüze titriyor, Mehmetçiğin burnu kanamasın diye bizi Rakka Operasyonu’ndan bile muaf tutuyor. Sırf bu uğurda kiralık katil kullanıyor. Daha ne olsun?