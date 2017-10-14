Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>El pençe divan
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

El pençe divan

14 Ekim 2017

Onsekiz yıl önceki o fotoğrafa bir daha baktım.

Ecevit’in nezaketine sığınan Bill Clinton’u tekrar ayıpladım.

Ecevit ne yapsın buna?

Clinton’un doğal hali bu: “Terbiyesizliğin stratejisi yok ki...”

***

Obama’ya gelince...

Kendini terbiyesizliğe zorlayan bir Başkandı. Ansızın bacak bacak üstüne atıp tepeden bakmaya pek meraklıydı ama mukabele-i bil misil’e tosladı hep... Hiç de fena olmadı.

***

Şimdiki Başkan Trump ise, oturuş biçiminde ayıp etmiyor ama onun da durup dururken şu sırt sıvazlama ya da dirseğe dokunma huyu yok mu, eyvah, yine bir kazık mı geliyor diye teyakkuza geçiyor insan.

***

Dışişleri sözcüsü de ondan öğrenmiş galiba.

Dün yine Türkiye için güzel laflar etti.

Hayrola.

Hangi dağda kurt öldü?

“Yoo... Hiç bu kadar yakınlaşmamıştık” öyle mi? Öyle.

-Öyleyse ver papazı.

***

John Bass, Afganistan’a gidiyor... Sayfiye’ye.

Yeni Müstemleke Valisi ne zaman Ankara’ya teşrif ediyor acaba? Burada epey yandaş bulacaktır, hiç tasalanmasın. Ömür boyu Amerikan Emperyalizmine küfretmiş olan bu Bağımsız Türkiyeciler, birdenbire Amerikancı oluverdiler. Belki Amerika’da bile bu kadar koyu

Amerikancı yoktur.

Şu “Tayyip nefreti” nelere kaadir yarabbi.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri