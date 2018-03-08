Eksik olan

İyi yapıyor ama yetmez.

Alternatif bir güvenlik paketi de kendi hazırlayıp, madde madde sunmalı. “Öyle olmaz, böyle olur” demeli.

***

Önümüze böyle bir alternatif konmadığı için, mevcut paketle bir kıyaslama yapamıyoruz. Sadece eleştiri dinliyoruz.

- Mühürlüymüş mühürsüzmüş /yok sandık taşınmış yok seçmen ordan oraya kaydırılmış / yok iki damga vurulmuş tek damga vurulmuş / vay efendim polis gelmiş, jandarma gitmiş... geçiniz. Bütün bunların yerine, muhalefetin hazırlayacağı ayrı bir paket görmek istiyoruz.

Amaç güvenlik değil mi?

Hangi parti güvensizlik ister?

***

Mecliste gündeme alınmasa bile, elimizde böyle bir şablon bulunmalı.

En azından bari neyi tartıştığımızı bilir ve öğreniriz.

Kaldı ki sandık güvenliği başka, seçim güvenliği başkadır. Yani sadece sandığa saplanıp büyük resmi unutmayalım.

Not:

Amerikalı Albay’a bakın.

Hem de Pentagon sözcüsü.

Azılı teröriste general diyor.

Belli ki hayran.

İyi ya işte... Onun emrine girmişken biraz eğitim alsın da bari bir Albay’a yaraşır biçimde konuşmayı öğrensin.