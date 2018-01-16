Daha neler.

20 ay bunu mu konuşacağız?

Halbuki seçim hemen yarınmış gibi bir hava var. Parti kongrelerine bakın. Herbiri mitinge benziyor. Siyasi tansiyon en yüksek noktada... Anketçiler bile çoktan sahaya indiler. Partiler iyice mevzilenmiş durumda.

Velhasıl herşey tamam.

Tek eksik olan:

Cumhurbaşkanı adayları.

***

Kolay tercih değildir.

Ama MHP - AK Parti ittifakını eleştirecekleri yerde

önce kendilerine birer müttefik bulsunlar. Bunun ayıp tarafı yok. Yüzde 50’ye ulaşmak için

başka ne çare?

Çatı aday ne ise ittifak da o.

***

Bir de Abdullah Gül meselesi ortaya atıldı ki, kendisinden başka herkes

ona farklı adaylıklar biçiyor.

Bence Abdullah Gül’e ayıp ediliyor... Ona Arda Turan misali transferde kulüpsüz kalmış

bir yıldız muamelesi yapılıyor.

Not:

Yabancı topraklarda, üstelik başka bir yabancıya devlet kurdurmak nasıl bir hünerdir?

Kristof Kolomb’un seyir defterine benziyor... Malum ya:

- Kolomb da nereye gittiğini bilmiyordu.

- Geldiği yerin yeni bir kıta olduğunu da öğrenemedi.

- Zaten de başkasının gemisiyle seyahat etmekteydi.