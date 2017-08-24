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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Eksik olan

24 Ağustos 2017

Adalet Kurultayı toplanıyor.

Fakat CHP, bu kurultaya kendi mühürünü vurmuyor. Tıpkı Adalet Yürüyüşü’nde olduğu gibi, bunda da parti bayrağı olmayacak, parti amblemi bulunmayacak.

Neden?

***

Adalet kelimesi “eğer partinin yanına yakıştırılmıyorsa” CHP, niye böyle organizasyona girişiyor?

Yoo, bu çok ağır eleştiri.

Hatta sataşma.

Katılmıyorum.

Ama yarın CHP bir futbol takımı kursa, adı adaletspor mu olacak?

2019’da çıkaracağı aday adalet adayı mıdır?

Hayır.

E yarın başlayacak olan kurultayda CHP kimliğini neden öne çıkarmıyor?

***

Herhalde geniş tabanlı, geniş kapsamlı, geniş katılımlı bir etkinlik olsun diye böyle yapıyordur.

İyi ama, formalar belli.

CHP’nin müttefikleri de belli.

Onların dışında ne

AK Parti’den bir katılım gelir, ne MHP’den.

Yani CHP, boşuna esirgiyor ismini ve cismini.

Haa, tevazu gösteriyorsa onu bilmem.

 

Not:

Devlet, tek tip elbise ya da tulum’da ısrarlı.

Amaç, eğer darbecileri incitmekse, bu adamlar tek tip elbiseyle incinmez.

Her kılığa girebilecek tıynetteki insanlara tek kılık iltifattır bile.

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