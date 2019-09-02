Güvenli Bölge’yi en güvensiz ellere teslim edemezdik.
Doğru karar verdik.
***
Kararımızı, Harp Okulları’nın diploma töreninde açıklamak, hem daha güzel, hem daha manidar oldu.
***
Blöf yapmadığımızı 25 gün içinde görecekler.
***
Niye 25 gün? Çünkü 16 Eylül’de Türkiye-Rusya-İran zirvesi var. Onu takip eden hafta da Birleşmiş Milletler (ne de birleşmiş, maşallah) toplantısı var.
***
Yine oyalama taktiğine başvurabilirler... Tabii, muhatap bulurlarsa...
***
Dışarısı ne der, o bizi ilgilendirmiyor. Hukuki hakkımızı kullanacağız.
Yeter ki, içeride çatlak ses çıkmasın.
***
Dışarı’nın tek ümidi zaten içerisi’dir.
Bunu unutmayın.
***
YPG, PYD, PKK’ya gelince... biz güvenli bölgeyi, en güvensiz ellere nasıl teslim etmediysek, o ellere siz de güvenmeyin. Sizi saniyede satarlar.
***
Son söz:
Zaferlerin en güzeli, en insani olanı, tek kurşun bile atmadan kazanılan zaferdir.
- Türkler geliyor, çekilin.
O bölgeyi kendiliğinizden terkedin.
Eline silah verdiğiniz küçücük çocukları, boşuna ateşe atmayın.
Duyar duymaz aklıma gelenler
Güvenli Bölge’yi en güvensiz ellere teslim edemezdik.
Doğru karar verdik.
***
Kararımızı, Harp Okulları’nın diploma töreninde açıklamak, hem daha güzel, hem daha manidar oldu.
***
Blöf yapmadığımızı 25 gün içinde görecekler.
***
Niye 25 gün? Çünkü 16 Eylül’de Türkiye-Rusya-İran zirvesi var. Onu takip eden hafta da Birleşmiş Milletler (ne de birleşmiş, maşallah) toplantısı var.
***
Yine oyalama taktiğine başvurabilirler... Tabii, muhatap bulurlarsa...
***
Dışarısı ne der, o bizi ilgilendirmiyor. Hukuki hakkımızı kullanacağız.
Yeter ki, içeride çatlak ses çıkmasın.
***
Dışarı’nın tek ümidi zaten içerisi’dir.
Bunu unutmayın.
***
YPG, PYD, PKK’ya gelince... biz güvenli bölgeyi, en güvensiz ellere nasıl teslim etmediysek, o ellere siz de güvenmeyin. Sizi saniyede satarlar.
***
Son söz:
Zaferlerin en güzeli, en insani olanı, tek kurşun bile atmadan kazanılan zaferdir.
- Türkler geliyor, çekilin.
O bölgeyi kendiliğinizden terkedin.
Eline silah verdiğiniz küçücük çocukları, boşuna ateşe atmayın.