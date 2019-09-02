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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Duyar duymaz aklıma gelenler

2 Eylül 2019

Güvenli Bölge’yi en güvensiz ellere teslim edemezdik.

Doğru karar verdik.

***

Kararımızı, Harp Okulları’nın diploma töreninde açıklamak, hem daha güzel, hem daha manidar oldu.

***

Blöf yapmadığımızı 25 gün içinde görecekler.

***

Niye 25 gün? Çünkü 16 Eylül’de Türkiye-Rusya-İran zirvesi var. Onu takip eden hafta da Birleşmiş Milletler (ne de birleşmiş, maşallah) toplantısı var.

***

Yine oyalama taktiğine başvurabilirler... Tabii, muhatap bulurlarsa...

***

Dışarısı ne der, o bizi ilgilendirmiyor. Hukuki hakkımızı kullanacağız.

Yeter ki, içeride çatlak ses çıkmasın.

***

Dışarı’nın tek ümidi zaten içerisi’dir.

Bunu unutmayın.

***

YPG, PYD, PKK’ya gelince... biz güvenli bölgeyi, en güvensiz ellere nasıl teslim etmediysek, o ellere siz de güvenmeyin. Sizi saniyede satarlar.

***

Son söz:

Zaferlerin en güzeli, en insani olanı, tek kurşun bile atmadan kazanılan zaferdir.

-Türkler geliyor, çekilin.

O bölgeyi kendiliğinizden terkedin.

Eline silah verdiğiniz küçücük çocukları, boşuna ateşe atmayın.

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