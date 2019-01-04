Bir devlet için ne fena şey...
ABD “Suriye’den çekiliyorum” diyor ama dünyada kimse buna inanmıyor.
- 1 ay içinde çekileceğim.
- 100 gün içinde.
- 120 gün içinde.
Nafile... Kimse inanmıyor.
- Yahu, başladım işte, çekiliyorum.
Hayır.
Amerikalılar bile onun sözüne inanmıyor.
***
Bu derece itibar kaybına uğramış bir devlet, YPG-PKK için bir teminat olabilir miydi?
Dünyayı her sabah çeşitli yalanlarla kandıran bir devlet, sadece YPG-PKK’ya mı dürüst davranacaktı?
Yahu bu ABD, dünyada İsrail’den gayrı kimin arkasında adam gibi durmuş da YPG-PKK’nın arkasında duracaktı?
***
Dahası var... AB ülkeleri de satacak YPG-PKK’yı.
Belçikası, Almanyası, Fransası, Avusturyası, yıllardır PKK’ya kol kanat gerdiler ya... Zannedilmesin ki bu hep böyle sürecek?
Avrupalı’nın kime hayrı olmuş ki PKK’ya hayrı olsun?
***
Şimdi Gülen’in iadesi de Amerika’nın gündeminde.
İadesi değilse bile sınırdışı edilmesi planlanıyor.
Hayrola, hangi dağda kurt öldü?
ABD bize jest mi yapıyor? Hayır. O sadece Gülen’i satıyor. Başından savıyor.
Demek ki onunla işi bitti.
Henüz işi bitmeyenler varsa, darısı onların başına.
Durum budur
Bir devlet için ne fena şey...
ABD “Suriye’den çekiliyorum” diyor ama dünyada kimse buna inanmıyor.
- 1 ay içinde çekileceğim.
- 100 gün içinde.
- 120 gün içinde.
Nafile... Kimse inanmıyor.
- Yahu, başladım işte, çekiliyorum.
Hayır.
Amerikalılar bile onun sözüne inanmıyor.
***
Bu derece itibar kaybına uğramış bir devlet, YPG-PKK için bir teminat olabilir miydi?
Dünyayı her sabah çeşitli yalanlarla kandıran bir devlet, sadece YPG-PKK’ya mı dürüst davranacaktı?
Yahu bu ABD, dünyada İsrail’den gayrı kimin arkasında adam gibi durmuş da YPG-PKK’nın arkasında duracaktı?
***
Dahası var... AB ülkeleri de satacak YPG-PKK’yı.
Belçikası, Almanyası, Fransası, Avusturyası, yıllardır PKK’ya kol kanat gerdiler ya... Zannedilmesin ki bu hep böyle sürecek?
Avrupalı’nın kime hayrı olmuş ki PKK’ya hayrı olsun?
***
Şimdi Gülen’in iadesi de Amerika’nın gündeminde.
İadesi değilse bile sınırdışı edilmesi planlanıyor.
Hayrola, hangi dağda kurt öldü?
ABD bize jest mi yapıyor? Hayır. O sadece Gülen’i satıyor. Başından savıyor.
Demek ki onunla işi bitti.
Henüz işi bitmeyenler varsa, darısı onların başına.