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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Durum budur

4 Ocak 2019

Bir devlet için ne fena şey...

ABD “Suriye’den çekiliyorum” diyor ama dünyada kimse buna inanmıyor.

-1 ay içinde çekileceğim.

-100 gün içinde.

- 120 gün içinde.

Nafile... Kimse inanmıyor.

-Yahu, başladım işte, çekiliyorum.

Hayır.

Amerikalılar bile onun sözüne inanmıyor.

***

Bu derece itibar kaybına uğramış bir devlet, YPG-PKK için bir teminat olabilir miydi?

Dünyayı her sabah çeşitli yalanlarla kandıran bir devlet, sadece YPG-PKK’ya mı dürüst davranacaktı?

Yahu bu ABD, dünyada İsrail’den gayrı kimin arkasında adam gibi durmuş da YPG-PKK’nın arkasında duracaktı?

***

Dahası var... AB ülkeleri de satacak YPG-PKK’yı.

Belçikası, Almanyası, Fransası, Avusturyası, yıllardır PKK’ya kol kanat gerdiler ya... Zannedilmesin ki bu hep böyle sürecek?

Avrupalı’nın kime hayrı olmuş ki PKK’ya hayrı olsun?

***

Şimdi Gülen’in iadesi de Amerika’nın gündeminde.

İadesi değilse bile sınırdışı edilmesi planlanıyor.

Hayrola, hangi dağda kurt öldü?

ABD bize jest mi yapıyor? Hayır. O sadece Gülen’i satıyor. Başından savıyor.

Demek ki onunla işi bitti.

Henüz işi bitmeyenler varsa, darısı onların başına.

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