Şu listeye bakar mısınız?
Gelmiş geçmiş darbeler veya girişimler, hangi hükümetleri bulmuş.
***
27 Mayıs
Başbakan Menderes
.........
12 Mart
Başbakan Demirel
.........
12 Eylül
Başbakan Demirel
.........
28 Şubat
Başbakan Erbakan
.........
15 Temmuz
Başbakan Yıldırım
***
Görüyorsunuz...
Hepsi aynı veya benzer siyasi çizgide olan liderler.
Darbe denen nesne hep onları bulmuş. Öbür taraftakiler zaten hiç iktidar olmamış ki onları bulsun.
Gerçi 12 Eylül, sağ-sol demeden ezip geçmiştir ama ne fark etmiştir?
***
Hiçbir siyasi görüş ve hiçbir siyasi parti, hiçbir darbeyi “Bana dokunmadı ya, bin yaşasın” diyerek alkışlamaz.
Biz bu ayıbı çok kere yaptık.
60 yıldır yaptık. Ama yapa yapa da -çok şükür- demokratik bir olgunluğa eriştik. Bu uğurda ödediğimiz bedellere karşılık, kazandığımız toplumsal bilinç, en büyük tesellimizdir.
***
Dün, birlik içinde şehit ve gazilerimizi anarken bunları düşündüm.
Ve yine düşündüm ki:
- Eğer o akşam, darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, acaba bugün yıldönümünde, kimbilir ne tür kutlamalar yapılmaktaydı.
Dünden kalan
Şu listeye bakar mısınız?
Gelmiş geçmiş darbeler veya girişimler, hangi hükümetleri bulmuş.
***
27 Mayıs
Başbakan Menderes
.........
12 Mart
Başbakan Demirel
.........
12 Eylül
Başbakan Demirel
.........
28 Şubat
Başbakan Erbakan
.........
15 Temmuz
Başbakan Yıldırım
***
Görüyorsunuz...
Hepsi aynı veya benzer siyasi çizgide olan liderler.
Darbe denen nesne hep onları bulmuş. Öbür taraftakiler zaten hiç iktidar olmamış ki onları bulsun.
Gerçi 12 Eylül, sağ-sol demeden ezip geçmiştir ama ne fark etmiştir?
***
Hiçbir siyasi görüş ve hiçbir siyasi parti, hiçbir darbeyi “Bana dokunmadı ya, bin yaşasın” diyerek alkışlamaz.
Biz bu ayıbı çok kere yaptık.
60 yıldır yaptık. Ama yapa yapa da -çok şükür- demokratik bir olgunluğa eriştik. Bu uğurda ödediğimiz bedellere karşılık, kazandığımız toplumsal bilinç, en büyük tesellimizdir.
***
Dün, birlik içinde şehit ve gazilerimizi anarken bunları düşündüm.
Ve yine düşündüm ki:
- Eğer o akşam, darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, acaba bugün yıldönümünde, kimbilir ne tür kutlamalar yapılmaktaydı.