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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Dünden kalan

16 Temmuz 2019

Şu listeye bakar mısınız?

Gelmiş geçmiş darbeler veya girişimler, hangi hükümetleri bulmuş.

***

27 Mayıs

Başbakan Menderes

.........

12 Mart

Başbakan Demirel

.........

12 Eylül

Başbakan Demirel

.........

28 Şubat

Başbakan Erbakan

.........

15 Temmuz

Başbakan Yıldırım

***

Görüyorsunuz...

Hepsi aynı veya benzer siyasi çizgide olan liderler.

Darbe denen nesne hep onları bulmuş. Öbür taraftakiler zaten hiç iktidar olmamış ki onları bulsun.

Gerçi 12 Eylül, sağ-sol demeden ezip geçmiştir ama ne fark etmiştir?

***

Hiçbir siyasi görüş ve hiçbir siyasi parti, hiçbir darbeyi “Bana dokunmadı ya, bin yaşasın” diyerek alkışlamaz.

Biz bu ayıbı çok kere yaptık.

60 yıldır yaptık. Ama yapa yapa da -çok şükür- demokratik bir olgunluğa eriştik. Bu uğurda ödediğimiz bedellere karşılık,  kazandığımız toplumsal bilinç, en büyük tesellimizdir.

***

Dün, birlik içinde şehit ve gazilerimizi anarken bunları düşündüm.

Ve yine düşündüm ki:

- Eğer o akşam, darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, acaba bugün yıldönümünde, kimbilir ne tür kutlamalar yapılmaktaydı.

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