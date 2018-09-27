CIA, Türkçe bilen ajanlar arıyor.
Oho, kapıda kuyruk olurlar. Diplomatların da pabucunu dama attırırlar.
.........
Yeter ki iyi Türkçe bilenleri bulsunlar. Okuduğunu anlayan... anladığını anlatabilen... anlatabildiği kadarını az çok aklında tutabilen... kelime dağarcığı 200 kelimeyi geçmeyen... her cümleye “açıkcası” diyerek başlayıp “oldukça” diye devam eden...
Nasıl vasıflar ama?
Böylelerini Amerika’da bulamazlar.
Bizden ithal etsinler.
***
Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki konuşması, ABD İhtiyar Heyeti’ni
çileden çıkarmışa benziyor.
Trump’ın yüzüne karşı.
Ve dünyanın gözü önünde.
Demediğini bırakmadı, oh.
- Ağzına sağlık.
Lakin, Almanya’da bugün biraz fren yapması gerekiyor. Yine papaz olmayalım.
Euro 2024
İsviçre’de oylama yapılıyor, dikkat... Eğer işe siyaset karışmazsa, Türkiye’nin şansı yüksek.
Hatta işe siyaset karışsa bile yüksek... Öyle güzel çalıştık ki, Türkiye karşıtlığını dahi aşabiliriz.
Velev ki kaybettik.
Kiminle yarıştığımızın farkında mısınız?
Şükür bu günlere.
Bir rekor
Kanadalı John Turmel, 40 yılda 95 seçim kaybetmiş. Belediye başkanlığından tutun, meclis üyeliğine, milletvekilliğine kadar... girdiği her seçimi kaybetmiş.
İnsan, hemen Türk siyasetine dönüp kıyaslıyor doğrusu.
Orantıya bakalım.
Mesela... Türkiye’de 8 yılda 9 seçim kaybeden bir siyasetçiyseniz, acaba 40 yılda kaç seçim kaybederdiniz? Hesaplayın.
Allah uzun ömürler versin ama performansınız hiç de fena gözükmüyor.
Dünden kalan
Yaşasın...
CIA, Türkçe bilen ajanlar arıyor.
Oho, kapıda kuyruk olurlar. Diplomatların da pabucunu dama attırırlar.
.........
Yeter ki iyi Türkçe bilenleri bulsunlar. Okuduğunu anlayan... anladığını anlatabilen... anlatabildiği kadarını az çok aklında tutabilen... kelime dağarcığı 200 kelimeyi geçmeyen... her cümleye “açıkcası” diyerek başlayıp “oldukça” diye devam eden...
Nasıl vasıflar ama?
Böylelerini Amerika’da bulamazlar.
Bizden ithal etsinler.
***
Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki konuşması, ABD İhtiyar Heyeti’ni
çileden çıkarmışa benziyor.
Trump’ın yüzüne karşı.
Ve dünyanın gözü önünde.
Demediğini bırakmadı, oh.
- Ağzına sağlık.
Lakin, Almanya’da bugün biraz fren yapması gerekiyor. Yine papaz olmayalım.
Euro 2024
İsviçre’de oylama yapılıyor, dikkat... Eğer işe siyaset karışmazsa, Türkiye’nin şansı yüksek.
Hatta işe siyaset karışsa bile yüksek... Öyle güzel çalıştık ki, Türkiye karşıtlığını dahi aşabiliriz.
Velev ki kaybettik.
Kiminle yarıştığımızın farkında mısınız?
Şükür bu günlere.
Bir rekor
Kanadalı John Turmel, 40 yılda 95 seçim kaybetmiş. Belediye başkanlığından tutun, meclis üyeliğine, milletvekilliğine kadar... girdiği her seçimi kaybetmiş.
İnsan, hemen Türk siyasetine dönüp kıyaslıyor doğrusu.
Orantıya bakalım.
Mesela... Türkiye’de 8 yılda 9 seçim kaybeden bir siyasetçiyseniz, acaba 40 yılda kaç seçim kaybederdiniz? Hesaplayın.
Allah uzun ömürler versin ama performansınız hiç de fena gözükmüyor.