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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Dün ve bugün

30 Aralık 2017

Soru şu:

- 15 Temmuz kalkışmasına direnen insanlara, o gece veya ertesi sabah, bir milletvekili çıkıp “it” diyebilir miydi?

Aradan 18 ay geçti ya.

Şimdi bir milletvekili çıkmış, rahatça “it” diyor.

***

Başka bir soru:

- Oraya buraya çekilen şu son KHK, eğer 18 ay önce taze taze yayınlansaydı, ucu açık-ucu kapalı gibi tartışmalar olacak mıydı?

Ama aradan 18 ay geçti ya...

Şimdi en azından “muğlâk” bulunuyor.

***

Belli ki, o milletvekilinin “it” dediği darbe karşıtları, eski bir Cumhurbaşkanınca da -her an- “durumdan vazife çıkarabilecek” birer potansiyel suçludurlar, öyle mi?

.........

Bu durumda...

15 Temmuz’a “tiyatro” diyenlerin kusuruna hiç bakılmaz.

 

Yasa’nın ruhu

Ahlâk Yasası gündemde.

Ne var ki, bizim siyasetçiler, ahlâk’ı para-pul ve yolsuzluk’tan ibaret olarak görürler.

Evet ama yetmez.

- Yalan, hakaret ve iftira nedir? Hangi ahlâka sığar?

- Kaset ve tape tuzakları nedir? Hangi sınıfa girer?

- Şantaj, tehdit ve teşhir neyin nesidir? Hangi kategoride yer alır?

.........

Eğer bunlar taslakta olmayacaksa hiç boşuna Ahlâk Yasası falan çıkarmasınlar. Oturup sabahtan akşama kadar sadece “hırsız var” diye bağırsınlar.

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