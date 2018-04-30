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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Dönüş ne zaman?

30 Nisan 2018

Sokaktaki adama sorun:

Parlamenter Sistem veya Başkanlık Sistemi, acaba onu ilgilendiriyor mu?

Yoksa, tek beklentisi huzurlu ve istikrarlı bir ülke mi?

***

Şimdi bol bol vaat dinleyeceksiniz:

-Ey millet! Parlamenter Sistemi geri getireceğiz bize oy ver.

Bu malzeme yeterli mi?

Seçilecek olan aday, Başkanlık Sistemi’nin yetkilerini elinin tersiyle itip bir kenara mı koyacak. Partili gibi değil de tarafsız mı davranacak?

Hemen seçim kararı alıp dönüş yolu’na mı koyulacak?

Böyle bir özveriyi sahiden hayal ediyor musunuz?

***

Kılıçdaroğlu neye güvenerek “Yeni Başkan” adına bu tür bir angajmana giriyor?

-Efendim “Yeni Başkan” benim sözümden çıkmaz. Onu oraya ben koydum.

Yahu, insanoğlu tuhaftır. Abdulah Beyi de oraya Erdoğan koymuştu ama olanları gördünüz.

***

Uzatmayalım.

Her parti gibi, belli ki CHP’den de bir Partili Aday çıkacak.

Ne için?

Partisiz Başkan olmak için.

Vallaha kimin ne kazanacağını veya ne kaybedeceğini bilemem ama Kılıçdaroğlu’nun CHPGenel Başkanı ve Milletvekili koltuğu yüzde yüz garantidir. Şimdiden seçimin galibi odur. Sahiden hesap adamıymış...

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