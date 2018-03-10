Diyelim ki fifti fifti.
Doğru anlatın
Bunun anlamı nedir?
- Milletin yarısı totaliter rejim istiyor, yarısı da demokrasi istiyor, öyle mi?
Yok öyle bir şey.
Demokrasi dururken, hangi insan totaliter rejim ister?
Millete işin doğrusunu anlatın.
***
İşin doğrusu...
- Erdoğan’a evet mi, hayır mı?
Bütün mesele bu.
Kimse kendini kandırmasın. Demokrasi taa 1950’de oylandı ve açık ara kabul edildi. Bitti o iş.
Biz şimdi sadece seçim yapıyoruz.
- Ülkeyi kim yönetsin?
Gerisi laf.
***
Peki, nasıl yönetsin?
Hangi sistemle yönetsin?
Partili Cumhurbaşkanı Sistemi’yle mi, yoksa Parlamenter Sistemle mi?
Tamam. Bu ciddi bir soru.
Ama buna bile aldıran yok.
Ezici çoğunluğun anladığı şudur:
- Erdoğan’a evet mi, hayır mı?
Gerisi laf.
***
Siz, 16 Nisan Referandumu’nda sanki hükümet etme sistemi için mi sandığa gittik zannediyorsunuz?
Evet-Hayır oylarının bir sistem değişikliği için yarıştığına mı inanıyorsunuz?
Aldanıyorsunuz.
16 Nisan’da da Erdoğan’a evet/hayır dedik biz.
2019’da da öyle yapacağız.
Gerisi laf.
***
Bir dakika... Bizim aydınlar, pek severler dağdaki çobanı.
Gidip bir sorsunlar ona.
- Hangi sisteme oy vereceksin?
Ne diyecek size:
- Demokrasiye vereceğim - yahut - Diktatörlüğe vereceğim.
Öyle mi diyecek?
Güldürmeyin insanı.
Bırakın abesle iştigali.
Millete işin doğrusunu anlatın.
Ama önce siz anlayın şunu:
3 Kasım 2019’da millet, Erdoğan’a güvenoyu veya güvensizlik oyu verecek:
- Evet veya hayır.
İşte o kadar.