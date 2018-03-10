Doğru anlatın

Diyelim ki fifti fifti.

Bunun anlamı nedir?

- Milletin yarısı totaliter rejim istiyor, yarısı da demokrasi istiyor, öyle mi?

Yok öyle bir şey.

Demokrasi dururken, hangi insan totaliter rejim ister?

Millete işin doğrusunu anlatın.

***

İşin doğrusu...

- Erdoğan’a evet mi, hayır mı?

Bütün mesele bu.

Kimse kendini kandırmasın. Demokrasi taa 1950’de oylandı ve açık ara kabul edildi. Bitti o iş.

Biz şimdi sadece seçim yapıyoruz.

- Ülkeyi kim yönetsin?

Gerisi laf.

***

Peki, nasıl yönetsin?

Hangi sistemle yönetsin?

Partili Cumhurbaşkanı Sistemi’yle mi, yoksa Parlamenter Sistemle mi?

Tamam. Bu ciddi bir soru.

Ama buna bile aldıran yok.

Ezici çoğunluğun anladığı şudur:

- Erdoğan’a evet mi, hayır mı?

Gerisi laf.

***

Siz, 16 Nisan Referandumu’nda sanki hükümet etme sistemi için mi sandığa gittik zannediyorsunuz?

Evet-Hayır oylarının bir sistem değişikliği için yarıştığına mı inanıyorsunuz?

Aldanıyorsunuz.

16 Nisan’da da Erdoğan’a evet/hayır dedik biz.

2019’da da öyle yapacağız.

Gerisi laf.

***

Bir dakika... Bizim aydınlar, pek severler dağdaki çobanı.

Gidip bir sorsunlar ona.

- Hangi sisteme oy vereceksin?

Ne diyecek size:

- Demokrasiye vereceğim - yahut - Diktatörlüğe vereceğim.

Öyle mi diyecek?

Güldürmeyin insanı.

Bırakın abesle iştigali.

Millete işin doğrusunu anlatın.

Ama önce siz anlayın şunu:

3 Kasım 2019’da millet, Erdoğan’a güvenoyu veya güvensizlik oyu verecek:

- Evet veya hayır.

İşte o kadar.