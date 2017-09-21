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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Diyalogmuş...

21 Eylül 2017

Ne hoş sorulara muhatabız.

Mesela:

- S.400’leri niçin satın alıyorsun?

- Yurt savunması için.

- Yurdunu savunmayıver.

......

Mesela:

- İHA’ları niçin kullanıyorsun?

- Terörle mücadele için.

- Mücadele etmeyiver.

......

Mesela:

- Darbecileri niçin yargılıyorsun?

- Demokrasiyi korumak için.

- Boşver, korumayıver.

****

Hep sen mi soracaksın?

Bir kerecik de biz soralım, sen cevap ver:

- Bize satmadığın silahları, terör örgütlerine niçin bedava veriyorsun?

- Kem küm.

Yahu sen insana bir bardak su vermezsin, 3 bin TIR dolusu silahı nasıl bedava veriyorsun? Herhalde çok yüksek bir beklentin olmalı.

Yine kem küm.

****

Dünyada utanma kalmamış, Türkiye hâlâ delikanlılık peşinde.

Yeter yahu.

Kuzey Irak’taki referandum için bile, teyakkuza geçen yegane ülke Türkiye.

Sınıra yığdığımız asker ve mühimmat, kimbilir bize kaç paraya patladı.

İster misiniz Barzani son dakikada referandumdan vazgeçip “kandırdım” diye bize nanik yapsın?

Hiç sürpriz değil.

Yapar mı yapar.

Sonra da birşey olmamış gibi Ankara’yı ziyaret eder.

Vallahi saygı da görür.

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