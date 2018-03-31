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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Dışarısı

31 Mart 2018

Trump, kısa bir süre içinde ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıkladı.

Göreve gelirken zaten demişti ki: (mealen)

-Ne işimiz var yabancı topraklarda? Dikkat ve enerjimizi artık kendi ülkemize aktaracağız.

Gecikmeyle de olsa, galiba o çizgiye dönüyor. Ya da dönmek istiyor.

Lakin her kafadan bir ses çıktığı için, horozlara nasıl söz geçireceği bilinmiyor.

Ne diyelim?

Dışişleri...

Pentagon...

CİA...

Trump...

Ve öbürleri...

Bunlara ittifak kurmalarını tavsiye edelim.

***

Gelelim öbürüne...

Öbürü... Yani Fransız Macron.

Devirdiği çamı, sadece tecrübesizliğine veriyorum.

Nitekim fark edip hemen geri adım attı.

İyi etti.

Daha fazla üzerine gitmeye bence gerek yok... Yeter ki, Türkiye’de de bir Macron bulup çıkarmaya heveslenenler, bir daha düşünsünler.

 

İçerisi

Haftanın en önemli olayı, şu meşhur siyasi ayak tartışması.

Bunu ispatlamak için mahkemelik olmaya ihtiyaç yoktu. Var idiyse delillerinizi, ortaya koyup, önce millete ispatlayacaktınız.

Yazık değil mi 250 bin liraya?

***

Dışardan gazel okumuş olmayayım ama ne biçim siyasi ayak bu? 15 Temmuz akşamı, Marmaris’te kendine suikast düzenliyor ya da düzenletiyor.

Sırf kendi de değil, eşi, çocukları, torunları ailede kim varsa hepsi orada.

Ne bu? Siyasi ayak.

Yani kontrollü darbe’nin başka bir versiyonu... Daha da beteri... İnsaf.

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