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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Dilin kemiği

26 Ekim 2017

İç siyasette üslup yine birdenbire sertleşti.

Ağıza alınmayacak laflar, yine havada uçuşuyor.

Bunca yıllık tecrübemle, şöyle bir tespitim var:

-Bu üslup, hiçbir partiye, rakip partiden tek oy getirmez.

Bilakis, getireceği varsa da caydırır, döndürür ve mecraında tekrar kemikleştirir.

***

Kimseye akıl verecek değiliz.

Ama bizim görevimiz, demokrasiyi zedeleyen unsurları gözlemleyip yazmaktır. Bu sütunlar bize bu sebeple veriliyor. Seyirci kalamayız.

Çünkü bu üslup, bu memleketi, çok kere duvara toslatmıştır. Demokrasiyi bilmem kaç kere sekteye uğratmıştır. Yeter.

Hangi çağdayız?

***

Kaldı ki, dışarıdan ve her taraftan, her türlü kuşatıldığımız bir dönemde, daha dikkatli konuşmak ve daha basiretli davranmak lazım.

Yurtseverlik budur.

Ortada yurt kalmazsa zaten neyi seveceksiniz?

Bakar mısınız?

Bütün baykuşlar, toplanmış, nasıl da iştahla seyrediyorlar halimizi.

Onları hüsrana uğratacak tek şey sergileyeceğimiz vahdet’tir.

Sonrası vız gelir.

 

Not: Avrupa havaalanlarında Türk yolcuların üzerine saldıkları köpekler, sahiplerinden daha terbiyeli ve daha medeni...

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