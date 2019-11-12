Lakin, muhalefet niçin katılmadı kampanyaya?
Böyle şeyler muhalefeti ilgilendirmiyor mu? Nasıl olur. ODTÜ ve Gezi Parkı olaylarında gayet duyarlı davrandıklarını biliyoruz.
Öyleyse şimdi niçin?
İktidarın organizasyonu olduğu için mi?
- E aşkolsun,.
***
Ağacın müstesna bir yeri olmalı, değil mi?
Teröre ilgisiz kalabilirsin, haklısın, sırf iktidarın problemi o... YPG bize saldırır mı saldırmaz mı, kime ne, orada da haklısın, iktidarın şahsi meselesi o, sen muhalefetsin. Rahatına bak.
Türkiye karşıtı akımlara hiç aldırmayabilirsin. Hatta teşvikcisi bile olabilirsin. Çok haklısın. Muhalefet budur. Dışarıya jurnalcilik bile yapsan yeridir.
Ama ağaca karşı bari nazik olalım yahu.
Bir yudum nefes için.
***
Buna rağmen...
Hayretle öğreniyorum ki Datça’nın ve Alaşehir’in muhalif Belediye Başkanları da katılmış kampanya’ya. Sevindim.
Doğru yapmışlar ama genel merkezleriyle ters düşmüşler.
Ne biçim muhalif bunlar? Eski köye yeni adet getirmişler. Sarı kart görmezler inşallah.
Ama niye görsünler?
Dün fidan diken milyonlarca insanın arasında, her partiden, her siyasi görüşten olanlar vardır. Tıpkı hür iradesiyle sandığa gittikleri gibi.
Datça’ya ve Alaşehir’e sevgiler.
Dikili ağaç
Çok güzeldi.
Lakin, muhalefet niçin katılmadı kampanyaya?
Böyle şeyler muhalefeti ilgilendirmiyor mu? Nasıl olur. ODTÜ ve Gezi Parkı olaylarında gayet duyarlı davrandıklarını biliyoruz.
Öyleyse şimdi niçin?
İktidarın organizasyonu olduğu için mi?
- E aşkolsun,.
***
Ağacın müstesna bir yeri olmalı, değil mi?
Teröre ilgisiz kalabilirsin, haklısın, sırf iktidarın problemi o... YPG bize saldırır mı saldırmaz mı, kime ne, orada da haklısın, iktidarın şahsi meselesi o, sen muhalefetsin. Rahatına bak.
Türkiye karşıtı akımlara hiç aldırmayabilirsin. Hatta teşvikcisi bile olabilirsin. Çok haklısın. Muhalefet budur. Dışarıya jurnalcilik bile yapsan yeridir.
Ama ağaca karşı bari nazik olalım yahu.
Bir yudum nefes için.
***
Buna rağmen...
Hayretle öğreniyorum ki Datça’nın ve Alaşehir’in muhalif Belediye Başkanları da katılmış kampanya’ya. Sevindim.
Doğru yapmışlar ama genel merkezleriyle ters düşmüşler.
Ne biçim muhalif bunlar? Eski köye yeni adet getirmişler. Sarı kart görmezler inşallah.
Ama niye görsünler?
Dün fidan diken milyonlarca insanın arasında, her partiden, her siyasi görüşten olanlar vardır. Tıpkı hür iradesiyle sandığa gittikleri gibi.
Datça’ya ve Alaşehir’e sevgiler.