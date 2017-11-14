Depremden öte

Yardıma ilk koşan Türkiye.

Yine Türkiye.

Nerede bir felaket olsa, mesafeye bakmaksızın, oraya ilk yetişen daima Türkiye.

***

Fakat 1 dakika.

Terzi, kendi söküğünü dikemezmiş ya, bizden de kendimize hayır yok. İstanbul depremi için boynumuzu büküp peşinen teslim olmuş durumdayız. Evlerimizde hangi tedbiri aldık ki? Hiç... Neticeyi kabullendik, sadece gün saymaktayız.

***

Prof. Dr. Celal Şengör Hoca, önemli bir noktaya parmak basıyor.

Allah korusun, depremde yıkılmış bir İstanbul’u onarmak için dışardan gelecek olan milyarlarca dolar yardımı, bizim irademize bırakırlar mı? Kendi kadrolarıyla geleceklerdir.

Gerisini düşünmek bile istemiyorum.

Konuyu değiştireceğim.

Pota ve top

Rıdvan Dilmen’in NTV’de Cumhurbaşkanıyla yaptığı söyleşide öğrendim ki Hidayet Türkoğlu mahalle aralarına birer basket potası dikmeye hazırlanıyormuş.

Güzel olur.

Yıllar evvel biz, Tercüman Gazetesi’nde her mahalleye 2 pota, 1 top kampanyası başlatmıştık.

Zamanlamayı iyi seçemediğimiz için hedefe tam ulaşamadık ama birazcık olsun mesafe aldık. Bugün şartlar çok uygundur. Basketbol Federasyonu el atarsa, binlerce mahalle, gençler için basket cenneti olabilir.

Tabii boş arsa kaldıysa.