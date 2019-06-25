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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Demek ki neymiş?

25 Haziran 2019

Yorumlardan yorum beğen:

 

Kimi diyor ki:

- İttifak kazandı.

Kimi diyor ki:

- Kılıçdaroğlu kazandı,

yok yok CHP il örgütü kazandı.

Kimi de diyor ki:

- HDP kazandı.

Meseleyi “Kandil kazandı”ya kadar götürenler var.

Aman yarabbi “FETÖ kazandı” diyenine bile rastladık.

Halbuki hiçbiri değil.

İşin aslı şu:

- İmamoğlu kazandı.

***

Bu arada “demokrasi kazandı” şeklinde çok hoş sesler de duyuyoruz.

Hah şöyle.

Erdoğan bir “diktatör” olsaydı demokrasi kazanabilir miydi?

Ne kazanması, sandığın yanından bile geçebilir miydi? Düşünün, tekrarlanan bir seçimi kaybediyor.

Bu nasıl bir diktatör?

***

Avrupa’nın gözüne soka soka şimdi anlatmalıyız ki:

- Burada bir diktatör yok.

Kim anlatacak? Hepimiz.

Ama önce Kılıçdaroğlu.

Birinci görev onun.

Çünkü bu kelimeyi ilk telaffuz edip tescil ettirmeye çalışan odur.

***

Haydi bakalım...

Görev başına beyim.

3 büyük şehri alıp, sonra da “efendim bizim ülkemizde tek adam rejimi var” diye

her gün gürlemek,

hangi rejimde görülmüştür?

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