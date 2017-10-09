Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Rauf TAMER>Değişim / gelişim
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Değişim / gelişim

9 Ekim 2017

Yenilenme hareketinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatli bir dil kullandığı, gözlerden kaçmıyor. Öyle ki, bazen kendi yapısını bile aşan, çok özel bir üslup sezmekteyiz.

Bence doğru yapıyor.

***

Bu tür yenilenmeler iyidir hoştur ama aynı zamanda tehlikelidir. Çünkü yenilenme, birdenbire tasfiye izlenimi de doğurabilir. Gayrimemnunlar ve mağdurlar yaratabilir. Bazen camiada bir husumet grubu bile oluşturabilir.

Erdoğan, işte buna fırsat vermemek için titiz davranıyor. Kelimeleri seçerek kullanıyor.

Haklıdır.

***

Galiba Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik gibi çetin cevizlere gösterdiği özen de,

bu titizliğin bir uzantısı olsa gerek... Epey dinlenip metal yorgunluğu üzerinden atmış olan bu gibi değerler, dinamizm arayan bir partinin tecrübe hazinesi değil midir? Onları yedek kulübesinde oturtmak, bir savurganlık sayılmaz mı?

Gidin sorun parti tabanına... “Abdüllatif Şener’e hayır” ama “Hüseyin Çelik’e evet” diyecektir.

Erdoğan’ın ortaya koyduğu ölçü de galiba budur.

***

Onbeş yıllık bir iktidarın var. Yirmibeş yıllık belediyelerin var. Kolay mı?

Şimdi taze kan ararken de dinamizm’le tecrübe’yi birleştirmek lazım. Aksi halde partinin hafızası kaybolur. Şirketlerde bile, kadrolar, havuzun suyu gibi “tedricen” değişiyor.

...........

Son söz: Değişim sahiden zor iştir. Çünkü hedefte gelişim vardır. Erdoğan, bu operasyonu, ustalıkla sürdüreceğe benzer... Tecrübe sayesinde.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri