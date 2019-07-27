Hep demokrasi karşıtları’nın işine yarıyor.
Başka?
Hep katilleri, teröristleri, alçak ve şerefsizleri kayırıyor.
Düzgün insanlara hiç hayrı yok. Demokrasiyi çiğneyen darbeciler bile, eğer başaramazlarsa, sizden hukuk bekliyor... Şu hukukun hukuksuzluğuna bakın.
***
Fakat yine de gelişmeler fena sayılmaz.
Derlerdi ki hep:
- Dış politika, ulusal çıkarlar üzerine inşa edilir.
Bu ezber bozuldu.
Daha büyük zararlara uğramamak için bazen ulusal çıkarlardan taviz bile verilebiliyor.
Milliyetin nedir diye sormak yerine hangi ülkenin vatandaşı olduğun soruluyor. Milyonlarca insan için artık vatan “doğduğu yer değil, doyduğu yer” oldu.
***
Lakin, 15-20 bin km öteden gelip Ortadoğu’ya demokrasi getirme fikri nerden doğdu Allahaşkına?
Sadece Obama’ya, Trump’a, Clinton’a, şuna buna değil, ABD’nin genel karnesine bakmak lazım... Sayesinde Afganistan, Irak, Suriye ne haldedir, görüyorsunuz. Eski günahları da hâlâ şöyle bir kenarda dursun... Allah şahittir ki milyonlarca insanın ölümünden ABD sorumludur. Hitler Almanyası’ndan ne farkı kaldı?
***
Trump aynı hataya düşmek istemiyor galiba... Afganistan için söylediği söz, vicdanlı bir insan olduğunu gösteriyor. Lakin nasıl oluyor da Suriye’de terör örgütünü partner olarak seçiyor? Anlaşılır gibi değil.
Bence saf bir tarafı var.
Damlalar
Bu demokrasi var ya...
Hep demokrasi karşıtları’nın işine yarıyor.
Başka?
Hep katilleri, teröristleri, alçak ve şerefsizleri kayırıyor.
Düzgün insanlara hiç hayrı yok. Demokrasiyi çiğneyen darbeciler bile, eğer başaramazlarsa, sizden hukuk bekliyor... Şu hukukun hukuksuzluğuna bakın.
***
Fakat yine de gelişmeler fena sayılmaz.
Derlerdi ki hep:
- Dış politika, ulusal çıkarlar üzerine inşa edilir.
Bu ezber bozuldu.
Daha büyük zararlara uğramamak için bazen ulusal çıkarlardan taviz bile verilebiliyor.
Milliyetin nedir diye sormak yerine hangi ülkenin vatandaşı olduğun soruluyor. Milyonlarca insan için artık vatan “doğduğu yer değil, doyduğu yer” oldu.
***
Lakin, 15-20 bin km öteden gelip Ortadoğu’ya demokrasi getirme fikri nerden doğdu Allahaşkına?
Sadece Obama’ya, Trump’a, Clinton’a, şuna buna değil, ABD’nin genel karnesine bakmak lazım... Sayesinde Afganistan, Irak, Suriye ne haldedir, görüyorsunuz. Eski günahları da hâlâ şöyle bir kenarda dursun... Allah şahittir ki milyonlarca insanın ölümünden ABD sorumludur. Hitler Almanyası’ndan ne farkı kaldı?
***
Trump aynı hataya düşmek istemiyor galiba... Afganistan için söylediği söz, vicdanlı bir insan olduğunu gösteriyor. Lakin nasıl oluyor da Suriye’de terör örgütünü partner olarak seçiyor? Anlaşılır gibi değil.
Bence saf bir tarafı var.