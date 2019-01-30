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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Damlalar

30 Ocak 2019

Birikmiş notlar var.

Eskimeden tedavüle soksak diyorum.

***

MUHTARLIK için rekor başvuru...

Çünkü muhtarlık, itibar kazandı. Cazip bir makam haline geldi.

Yani bundan sonra gayet dikkatli konuşacaksınız.

“Muhtar bile olamaz” değil. “Muhtar bile olabilir” diyeceksiniz.

***

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR’de HDP aday göstermeyecek.

Ya ne yapacak?

Zahmetsiz tarafından, yani gökten zembille inip belediye meclislerine girecek.

Siyasal bir durum yok.

Tamamen duygusal, tamamen duygusal.

Buna ittifak değil istihsal denir.

***

SARIGÜL meselesini iyi tercüme etmelisiniz. Şişli’de 1’inci raundu Sarıgül kazandı... 2’nci raund ise artık DSP’nin iradesine kalmıştır.

***

İMAMOĞLU çarşı pazar dolaşmaya çıkmıyor mu, işte o zaman beni bir gülme alıyor...

***

MADURO’ya darbe girişimi...

Ve alkış ha...

Elbette alkış.

Bizim ölçüler bellidir.

Nusret’te 5 kilo pirzola yerse böyle olur.

***

POSTA KERVANI’nın Antalya izlenimlerini, yarınki gazetede okuyacaksınız.

Bir aksilik. Ben katılamadım. Ama Menderes Türel’e küçük bir notum var:  Seçime çeyrek kala Osmaniye-Adana-Mersin hattından başlayacak olan ufuk turuma, Antalya’yı da dahil ettim.

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