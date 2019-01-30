Eskimeden tedavüle soksak diyorum.
***
MUHTARLIK için rekor başvuru...
Çünkü muhtarlık, itibar kazandı. Cazip bir makam haline geldi.
Yani bundan sonra gayet dikkatli konuşacaksınız.
“Muhtar bile olamaz” değil. “Muhtar bile olabilir” diyeceksiniz.
***
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR’de HDP aday göstermeyecek.
Ya ne yapacak?
Zahmetsiz tarafından, yani gökten zembille inip belediye meclislerine girecek.
Siyasal bir durum yok.
Tamamen duygusal, tamamen duygusal.
Buna ittifak değil istihsal denir.
***
SARIGÜL meselesini iyi tercüme etmelisiniz. Şişli’de 1’inci raundu Sarıgül kazandı... 2’nci raund ise artık DSP’nin iradesine kalmıştır.
***
İMAMOĞLU çarşı pazar dolaşmaya çıkmıyor mu, işte o zaman beni bir gülme alıyor...
***
MADURO’ya darbe girişimi...
Ve alkış ha...
Elbette alkış.
Bizim ölçüler bellidir.
Nusret’te 5 kilo pirzola yerse böyle olur.
***
POSTA KERVANI’nın Antalya izlenimlerini, yarınki gazetede okuyacaksınız.
Bir aksilik. Ben katılamadım. Ama Menderes Türel’e küçük bir notum var: Seçime çeyrek kala Osmaniye-Adana-Mersin hattından başlayacak olan ufuk turuma, Antalya’yı da dahil ettim.
Damlalar
Birikmiş notlar var.
Eskimeden tedavüle soksak diyorum.
***
MUHTARLIK için rekor başvuru...
Çünkü muhtarlık, itibar kazandı. Cazip bir makam haline geldi.
Yani bundan sonra gayet dikkatli konuşacaksınız.
“Muhtar bile olamaz” değil. “Muhtar bile olabilir” diyeceksiniz.
***
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR’de HDP aday göstermeyecek.
Ya ne yapacak?
Zahmetsiz tarafından, yani gökten zembille inip belediye meclislerine girecek.
Siyasal bir durum yok.
Tamamen duygusal, tamamen duygusal.
Buna ittifak değil istihsal denir.
***
SARIGÜL meselesini iyi tercüme etmelisiniz. Şişli’de 1’inci raundu Sarıgül kazandı... 2’nci raund ise artık DSP’nin iradesine kalmıştır.
***
İMAMOĞLU çarşı pazar dolaşmaya çıkmıyor mu, işte o zaman beni bir gülme alıyor...
***
MADURO’ya darbe girişimi...
Ve alkış ha...
Elbette alkış.
Bizim ölçüler bellidir.
Nusret’te 5 kilo pirzola yerse böyle olur.
***
POSTA KERVANI’nın Antalya izlenimlerini, yarınki gazetede okuyacaksınız.
Bir aksilik. Ben katılamadım. Ama Menderes Türel’e küçük bir notum var: Seçime çeyrek kala Osmaniye-Adana-Mersin hattından başlayacak olan ufuk turuma, Antalya’yı da dahil ettim.