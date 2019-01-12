Ekrem İmamoğlu’nun Külliye’yi ziyaretinden rahatsız olanlar, kutuplaşma var diye niçin hâlâ şikayet ediyor?
Onların istediği Türkiye, tam bu işte:
- Tayyip Erdoğan, Fazıl Say’ın konserine gitmesin.
- Kılıçdaroğlu, Mustafa Itri’nin bestesini dinlemesin.
- Başı örtülü kızlar istiskal edilsin, şortlu kızlar uçan tekme yesin vs...
Görün işte.
Sağdaki yobazlarla soldaki yobazların durumu budur.
Yetmiyor. Bir de Türk-Kürt savaşı çıksın diye dışarıdan gelen bir dalgayla karşı karşıyayız.
O işin tezgahını da Amerika üstlenmiş.
Fakat beceremiyor. 80 model taktiklerle çalışıyor... Esasen Türk-Kürt Halkları öyle sağlam duruyor ki, Amerika vazgeçip havlu atmak üzere.
Bu tür tezgahlar bize vız gelir. AB ve ABD rüzgarlarına karşı, yıllardır şerbetlenmiş bir kitleyiz.
Fakat bizi asıl yoran, içerideki kelaynaklar’dır.
Seçim dönemlerinde daha da azıtıyorlar. Zira her jenerasyona bıraktıkları tohumlar var.
Tespiti ve teşhisi hayli zor.
Türkiye zoru başardı, hem tespit etti hem teşhis.
Bundan sonrası daha kolay.
Damlalar
Ekrem İmamoğlu’nun Külliye’yi ziyaretinden rahatsız olanlar, kutuplaşma var diye niçin hâlâ şikayet ediyor?
Onların istediği Türkiye, tam bu işte:
- Tayyip Erdoğan, Fazıl Say’ın konserine gitmesin.
- Kılıçdaroğlu, Mustafa Itri’nin bestesini dinlemesin.
- Başı örtülü kızlar istiskal edilsin, şortlu kızlar uçan tekme yesin vs...
Görün işte.
Sağdaki yobazlarla soldaki yobazların durumu budur.
Yetmiyor. Bir de Türk-Kürt savaşı çıksın diye dışarıdan gelen bir dalgayla karşı karşıyayız.
O işin tezgahını da Amerika üstlenmiş.
Fakat beceremiyor. 80 model taktiklerle çalışıyor... Esasen Türk-Kürt Halkları öyle sağlam duruyor ki, Amerika vazgeçip havlu atmak üzere.
Bu tür tezgahlar bize vız gelir. AB ve ABD rüzgarlarına karşı, yıllardır şerbetlenmiş bir kitleyiz.
Fakat bizi asıl yoran, içerideki kelaynaklar’dır.
Seçim dönemlerinde daha da azıtıyorlar. Zira her jenerasyona bıraktıkları tohumlar var.
Tespiti ve teşhisi hayli zor.
Türkiye zoru başardı, hem tespit etti hem teşhis.
Bundan sonrası daha kolay.