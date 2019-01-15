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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Daha neler

15 Ocak 2019

Anlaşılıyor ki, Trump, teröristleri hep Kürt zannediyor, Kürtleri de terörist zannediyor. Dolayısıyla bütün Kürtlere ayıp ettiğinin hiç farkında değil. Bunu ona anlatmak lazım.

......

En iyi kim anlatabilir?

- Kürt aydınları.

- Kürt kadınları,

Kürt anneleri.

- Kürt sanatçıları / Kürt gençleri / Kürt iş adamları / Kürt gazetecileri... Velhasıl yüzyıllarca aynı coğrafyada gönül gönüle yaşadığımız Kürt Halkları...

Ancak onlar anlatabilir...

****

Ben bugün Trump’a bir mektup’la yetineyim...

 

Azizim Trump!

Sen sahiden bu YPG-PYD’yi çok seviyorsan, bu katil sürüsüne ille de bir devlet kurdurmak istiyorsan, kolayı var:

Bu coğrafyada boş arsa kalmadı. Kalanlar da çok pahalı.  Taa oralardan buralara silah, araç gereç taşıyacağına... Al bu “sevgili savaşçılarını”

hepsini götür Amerika’ya.

Onlara Meksika sınırında

bir devlet kurdur.

Fena mı?

Orada hem sınır bekçiliği yaparlar, seni duvar örme masrafından kurtarırlar, hem gönlünü eğlendirirler, hem de seçimde epey işine yararlar.

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