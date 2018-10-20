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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Daha neler

20 Ekim 2018

Kılıçdaroğlu: Kaşıkçı olayı için kapatmak istiyorlar dedi.

Kim kapatmak istiyor?

Onu söylemedi.

Düşünüp siz bulacaksınız.

Bu kadar ciddi bir konu olmasına rağmen, herkes zaten bir şey sallıyor.

Kimine göre, cesedi Belgrad Ormanları’na gömmüşler. Kimine göre Yalova Termal’e.

Yok canım, belki Abbasağa Parkı’na gömmüşlerdir.

Kadının biri de gazeteleri sürekli arayıp “Kaşıkçı yaşıyor” diyor.


Yalan veya yanlış.

Herkes ilgileniyor işte.

Kolay kolay kapanır mı?

Ama Kılıçdaroğlu’na sorsan:

-Kapatmak istiyorlar.

Kim istiyor?

Suudiler mi? Yahu adamların umurunda değil...

Amerikalılar mı? Mümkün değil. Onlar yakından takipteler.

Acaba Kılıçdaroğlu Türkleri mi kastetti? İlk gün demişti ya: “Bu nasıl bir ülke? Misafir bir gazetecinin can güvenliği yok.”



İşte bunu Suudiler bile söylemedi.

Bunu Amerikalılar zaten söylemez.

Afedersiniz, bunu dünyada kimse söylemez.

Sadece Kılıçdaroğlu söyledi. Bu şeref sadece ona ait. Öyleyse “kapatalım bu cinayet faslını” vesselam.

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