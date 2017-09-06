Hatta yüzgöz olduk.

Fakat Almanya, asıl AB ülkelerine ayıp ediyor.

Onların velisiymiş gibi davranıyor.

Üzerlerinde baskı kuruyor.

Amiral gemisi ya, bunu şımarıklığa tahvil edip, bütün Avrupa ülkelerine tepeden bakıyor Almanya.

***

Dişini geçiremediği İngiltere’yi kaybetti, şimdi öbürlerine hükmederek mahalleyi parmağında oynatıyor.

- Yakışıyor da.

Kendi söylemek istemediklerini bazen öbürlerine söyletiyor, AB’nin yan kuruluşlarını kendi memurları gibi kullanıyor.

Saymakla bitmez.

Daha bunlara benzer bir sürü ayıp ediyor.

***

Kendi aile fertlerine, kendi hemşerilerine, kendi yoldaşlarına ve dindaşlarına böyle davranan Almanya, Müslüman Türkiye’ye neler yapmaz?

Az bile yapıyor.

***

Peki, bu durumda Türkiye nasıl bir pozisyon almalı?

- Bağırdık çağırdık, olmadı.

- Kaç kere suçüstü yakaladık, tınmadı.

- Hatta Faşizm Nazizm gibi acı sözler söyledik, hiç fayda etmedi. Daha da kötü oldu.

.........

Öyleyse...

Bir defa da tersini yapalım bakalım:

- Susalım.

Biraz susalım.

Haklıyı haksızı aramaktan vazgeçip biraz susalım ve bekleyelim... Şu 24 Eylül’ü hele bir görelim. Bakarsınız seçimden sonra belki tansiyon düşer.

Velev ki düşmedi.

Bırakalım bakalım kendi haline... Bize ne yapacaksa karar verip yapsın... Onu da bir görelim.