Çömlek patladı

İlk o bildi erken seçimi.

Kutlarım... Taa haftalar evvel bir tv programında şunu söyledi:

- Size dünyanın en güzel elbisesini hediye etseler ama 3 Kasım 2019’dan önce giymeyeceksin deseler... Bekler misiniz?

Hele hediye edilen nesne, elbise değil de, lüks bir arabaysa, sahiden bekler misiniz?

Demek ki muhalefet teyakkuz halindeydi...

Bu durumda her an seçime hazır olmalıydı.

Nitekim hazırım diyor. Alâ.

***

Ben zannettim ki, 24 Haziran tarihi açıklanır açıklanmaz, ana muhalefet, derhal bir basın toplantısı yapıp, Cumhurbaşkanı adayını ilan edecek.

Hayır. Böyle bir şey yapmadı. “10-15 gün içinde belli olur” demekle yetindi...

10-15 gün mü?

Hâlâ mı?

Yahu aday seçmekte siz bu kadar uzun düşünüp zorlandığınıza göre, gariban seçmen sandıkta nasıl karar versin o aday için?

***

Bir taraftan da hodri meydan çağrıları devam ediyor. Önüne gelen hodri meydan çekiyor. Ana muhalefet elbet çekebilir lakin bu iş ayağa düştü. HDP bile küçücük boyuyla hodri meydan diyorsa, ne kadar bol favori var bu seçimde?

Biraz ciddiyet lütfen.

***

Haziranda çiçekler açacak, dalları kiraz basacak...

- Tamam da adayınız kim?

- En az yüzde 60 oy.

- Anladık ama adayınız kim?

- Dedik ya, en az yüzde 60.

.........

Böyle söyleye söyleye çıtayı epey yükselttiler... Tabii beklentiler de yükseldi.

Doğru mu yaptılar, vallaha bilmiyorum.

- Sakın dağ fare doğurmasın.

Mahvoluruz ha.