Çömlek patladı

Nerede o eski ABD...

Bir racon keserdi, bütün dünya peki derdi.

Şimdi kimse aldırmıyor... Kuzey Kore’den tut, Suriyeli Esad’a kadar, kimse onu takmıyor.

Barzani bile tınmıyor.

- Büyük Devlet.

Anladık ama saygınlığı yok. Bir abi gibi davranmıyor. Kimseye güven vermiyor. Hele çetelerle kurduğu ilişki, onun büyüklüğüne hiç yakışmıyor.

***

Bendeniz, Demir Perde zamanından kalma, iyi bir ABD sempatizanı’ydım. 6. Filo yüzünden bizim yerli komünist arkadaşlarla epey tartışırdım. Ne aptalmışım... Üstelik NATO taraftarıydım.

Şimdi hepsinden istifa ettim...

Birleşmiş Milletler dahil.

Hepsinden istifa.

Tam bağımsız bir Türk’üm.

***

Bütün bunlara rağmen...

Cemaatin, ABD’yi -ABD’ye rağmen- parmağında oynattığına inanmam. Ama, ABD’yi sahiden ABD Başkanları’nın yönettiğine de inanmam.

Trump, Başkan Obama’dan devraldığı enkazla boğuşadursun, Amerika Derin Devletleri tarafından da kuşatılmıştır. İyi bir milliyetçi olduğu muhakkak... Ama ne yapsın? Rehin alınmıştır.

Dilerim galip gelir.

Gelmese bile Amerika’ya ciddiyet kazandırsın, yeter.

Aysel Tuğluk

Annesini kaybetti.

Önce başsağlığı...

Cenazede olanlar için üzgünüm. Bizim değerlerimize ve geleneklerimize çok aykırı, çok çirkin şeyler oldu. Terörle mücadele adına, mücadeleye gölge düşürüldü.

Şiddetle kınıyorum.