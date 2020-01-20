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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Çok sürer mi?

20 Ocak 2020

Kanal İstanbul’u canhıraş tartışan taraflara bakıyorum. Birkaç konuşmacıyı tenzih ederek söyleyeyim, hiçbiri bilim adamı değil. Yine birkaç programı tenzih ederek söyleyeyim, hiçbir program da bilimsel değil.

Buna rağmen tartışıyorlar.

Bunlar bizimkiler’le ötekiler.

Bırakın tartışsınlar.

****

Peki, nereye kadar?

Çok sürer mi? Mesela kaç ay sürer bu tartışmalar?

Hafızamı kurcalıyorum.

Birinci asma köprü tartışmaları

10-12 ay falan sürmüştü. İnşaat ilerleyince, geri dönüş ihtimali kalmayınca, tartışmalar bıçak gibi kesildi. Herkes işine gücüne döndü. “Mutlu azınlığın köprüsü”nü kabullenmekten başka çare yoktu.

***

Hayat devam etti.

Ve sonunda - sembolik biçimde - köprüyü açma ve “üzerinden ilk geçme şerefi” köprüye hayır diyen kesim’e nasip oldu. (30 Ekim 1973)

Ne yapalım?

Şeytan azapta gerek.

***

Şimdi Kanal İstanbul tartışmaları var ya... Merak etmeyin, en çok

5 - 6 ay daha sürer, hepsi o kadar.

Öyle veya böyle, bıçak gibi kesilir. Yeter ki bilen bilmeyen konuşmasın.

Bakar mısınız?

“300 bilim adamının fikri alınmış.”

Böyle diyorlar.

Vallaha bu dalda 300 bilim adamımız olduğuna sevindim

lâkin kusura bakmayın, isimlerini öğrenmek, onları gözümle görmek, kulağımla duymak isterim.

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