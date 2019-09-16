Acaba “devlete başvursunlar”dan kasıt nedir?
Bu anneler, karakola gidip, PKK’yı polise mi şikayet etsinler?
Yoksa savcılığa gidip
suç duyurusunda mı bulunsunlar?
***
O zaman kolay.
Savcılık derhal harekete geçer, dağa bir telefon açar ve ifadelerini almak üzere, PKK yöneticilerini Adliye’ye davet eder.
Tabii, nazik bir dille.
Onlar da koşa koşa gelir.
***
Hatta daha kolayı var.
Cumhurbaşkanlığı bir kararname çıkartır, bu çocukların annelerine derhal iade edilmelerini, aksi halde PKK hakkında soruşturma açılacağını duyurur.
Tabii bir de süre verir.
***
İşte.
Sistem böyle işler.
Yeter ki anneler, parti kapısından kalkıp, devletin kapısına dayansın (Ya da devlet, annelere gitsin.)
Öyle ya:
- Nerde bu devlet?
***
Efendim, devlet Suriye’de.
Ne işi var orada?
Hiç.
Yayla’da tatil yapıyor.
Onun da tatil hakkı yok mu?
Havuza giriyor.
Güneşleniyor.
Amerikalılarla bol bol
ping pong oynuyor.
Boş vakitlerinde müzik dinliyor.
- Suriye’de başka ne yapılır?
***
Tam 35 yıldır bu çocuklar
dağa kaçar ya da kaçırılır.
Anneler ağlar durur.
Devlet “Verin çocukları annelerine” deseydi, sanki vermezler miydi? Bal gibi verirlerdi.
Şimdi PKK dese ki:
- Devlet istedi de vermedik mi?
Ne istemesi?
Bir tebligat bile postalamadı dağa.
Nerde bu devlet?
Buyurun bakalım.
Çok kolay
Acaba “devlete başvursunlar”dan kasıt nedir?
Bu anneler, karakola gidip, PKK’yı polise mi şikayet etsinler?
Yoksa savcılığa gidip
suç duyurusunda mı bulunsunlar?
***
O zaman kolay.
Savcılık derhal harekete geçer, dağa bir telefon açar ve ifadelerini almak üzere, PKK yöneticilerini Adliye’ye davet eder.
Tabii, nazik bir dille.
Onlar da koşa koşa gelir.
***
Hatta daha kolayı var.
Cumhurbaşkanlığı bir kararname çıkartır, bu çocukların annelerine derhal iade edilmelerini, aksi halde PKK hakkında soruşturma açılacağını duyurur.
Tabii bir de süre verir.
***
İşte.
Sistem böyle işler.
Yeter ki anneler, parti kapısından kalkıp, devletin kapısına dayansın (Ya da devlet, annelere gitsin.)
Öyle ya:
- Nerde bu devlet?
***
Efendim, devlet Suriye’de.
Ne işi var orada?
Hiç.
Yayla’da tatil yapıyor.
Onun da tatil hakkı yok mu?
Havuza giriyor.
Güneşleniyor.
Amerikalılarla bol bol
ping pong oynuyor.
Boş vakitlerinde müzik dinliyor.
- Suriye’de başka ne yapılır?
***
Tam 35 yıldır bu çocuklar
dağa kaçar ya da kaçırılır.
Anneler ağlar durur.
Devlet “Verin çocukları annelerine” deseydi, sanki vermezler miydi? Bal gibi verirlerdi.
Şimdi PKK dese ki:
- Devlet istedi de vermedik mi?
Ne istemesi?
Bir tebligat bile postalamadı dağa.
Nerde bu devlet?
Buyurun bakalım.