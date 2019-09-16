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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Çok kolay

16 Eylül 2019

Acaba “devlete başvursunlar”dan kasıt nedir?

Bu anneler, karakola gidip, PKK’yı polise mi şikayet etsinler?

Yoksa savcılığa gidip

suç duyurusunda mı bulunsunlar?

***

O zaman kolay.

Savcılık derhal harekete geçer, dağa bir telefon açar ve ifadelerini almak üzere, PKK yöneticilerini Adliye’ye davet eder.

Tabii, nazik bir dille.

Onlar da koşa koşa gelir.

***

Hatta daha kolayı var.

Cumhurbaşkanlığı bir kararname çıkartır, bu çocukların annelerine derhal iade edilmelerini, aksi halde PKK hakkında soruşturma açılacağını duyurur.

Tabii bir de süre verir.

***

İşte.

Sistem böyle işler.

Yeter ki anneler, parti kapısından kalkıp, devletin kapısına dayansın (Ya da devlet, annelere gitsin.)

Öyle ya:

- Nerde bu devlet?

***

Efendim, devlet Suriye’de.

Ne işi var orada?

Hiç.

Yayla’da tatil yapıyor.

Onun da tatil hakkı yok mu?

Havuza giriyor.

Güneşleniyor.

Amerikalılarla bol bol

ping pong oynuyor.

Boş vakitlerinde müzik dinliyor.

- Suriye’de başka ne yapılır?

***

Tam 35 yıldır bu çocuklar

dağa kaçar ya da kaçırılır.

Anneler ağlar durur.

Devlet “Verin çocukları annelerine” deseydi, sanki vermezler miydi? Bal gibi verirlerdi.

Şimdi PKK dese ki:

- Devlet istedi de vermedik mi?

Ne istemesi?

Bir tebligat bile postalamadı dağa.

Nerde bu devlet?

Buyurun bakalım.

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