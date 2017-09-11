- Bahçeli Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mı?

Derler mi ki:

- Evet, olacak.

Demezler.

Doğmamış çocuğa don biçmek falan gibi laflarla geçiştirirler.

Daha 2 yıl var.

***

Birbirine yaklaşan partileri biliyoruz. Gizli kapaklı bir şey yok. CHP-HDP ekseni zaman zaman nasıl öne çıkıyorsa, AK Parti-MHP birlikteliği de öbür ekseni oluşturuyor.

Nitekim Erdoğan’ın Kazakistan heyetinde 2 MHP’li var. Kim ne karışır?

Ekmeleddin Bey’in çatı adaylığına karışan oldu mu?

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Önümüzdeki ilk seçimde belki ittifaklar doğacak.

Belki AK Parti, MHP’yle ittifak yaparak gidecek seçime... Belki CHP’yle Akşener birlikte hareket edecek. Çatıysa bu da çatı işte... Kim ne karışır?

Ama Akşener’e sorsanız, bunun cevabını şimdi alamazsınız. Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olup olmayacağını bugünden öğrenemezsiniz. Boşuna sormayın. Bunu Bahçeli de bilmez.

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Şartlar yarın sizi öyle bir yere götürür ki, şaşar kalırsınız.

Belki öyle bir çatı aday çıkar ve mesafe kateder ki, bütün aritmetik altüst olur.

Haa, tek adam meselesine saplanıp da meclisi ihmal etmeyin sakın...

Yeni sistemin olmazsa olmaz’ı yine de meclistir, unutmayın.