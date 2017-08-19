Çok bilmişler

Neyin ne olduğu daha anlaşılmadan, İspanyol Polisi bile henüz katilleri kovalamaktayken, bizimkiler buradan ahkâm kesmeye başladılar.

Aman yarabbi, ne yorumlar, ne ince analizler, o ne tespitler ve teşhisler.

- Durun yahu beş dakika bekleyelim.

Hayır.

Herşeyi bilen adamlar, döküldüler yine ortaya.

***

Bir de Türk lokantası lafı var.

Baskına uğramış.

Nerden çıktı bu lokanta?

Kim dedi? Kim uydurdu?

O caddede 10 - 15 tane lokanta var, anladık. Kimi Lübnan, kimi Meksika,

kimi İtalyan vs.

Belki bir de Türk vardır.

Belki yoktur. Ama “Türk lokantasına baskın” yalanı nedir biliyor musunuz?

Olaya “Türk” kelimesini ille sokuşturmak. Bütün mesele bu.

HAFTASONU NOTLARI

Akşener’in partisi zannetmem ki Erdoğan düşmanlığı üzerine inşa edilsin.

Öyle parti çok var.

İşe yarasaydı, önce CHP abâd olurdu. Akşener cin gibidir. Bunu bilmez mi?

.......

. Baykal istifa ederken, kendisine kurulan o kumpasda hiç bir dahli olmadığına inandığı malûm kesime, özel bir nezaket göstermişti.

Acaba şimdi de öyle mi düşünüyor? Öyle mi hissediyor?

.......

. İstanbul’da bir tane bile trafik polisi görme ümidim kalmadı ama hiç değilse klakson seslerini susturacak bir otorite arıyorum.

.......

. Türkiye Süperligi’ndeki takımlara en az 2 Türk futbolcu oynatma mecburiyeti getirelim.

En az mı dedim?

Pardon.

En çok 2 Türk oynatma hakkı.