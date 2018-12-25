Ne kadar nâmertlik varsa, hepsi birden ortaya döküldü.
İçeride, dışarıda, havada, suda, yerde, yerin dibinde... Ne ararsan var.
Eline beylik geçince, önce babasını asanlar... dağdan gelip bağdakini kovanlar... arkadaşlarını satıp gökten zembille meçhul kadrolar indirenler... ve her meslekte, özellikle de siyasette, parmağındaki on kara’yı her tarafa sürenler.
Daha sayayım mı?
Nesini sayayım?
Belki eskiden de bunlar vardı ama siyasetin içine kalleşlik de girdi.
Nasıl derler hani?
Ortaçağ’da olsak, belki düelloyu gerektirecek kadar rezillikler var şimdi.
Nefret ve husumeti yeni nesillere taşımak üzere, sanki özel yetiştirilmiş ajanlar cirit atıyor etrafta.
Peki... Ne zaman böyle oldu?
İş ne zaman çığrından çıktı da soysuzluğa kadar vardı?
Vallaha bir milat biçmek zor ama bana sorarsanız... Mayıs 2010’da... Deniz Baykal üzerinden... sırtımıza galiba öyle bir hançer saplandı ki, hâlâ çıkaramıyoruz.
Gerçi bize saplanmış eski hançerler de vardır ama bu dediğim en sonuncusu ve en belâlı olanı.
Çivisi çıktı
Ne kadar nâmertlik varsa, hepsi birden ortaya döküldü.
İçeride, dışarıda, havada, suda, yerde, yerin dibinde... Ne ararsan var.
Eline beylik geçince, önce babasını asanlar... dağdan gelip bağdakini kovanlar... arkadaşlarını satıp gökten zembille meçhul kadrolar indirenler... ve her meslekte, özellikle de siyasette, parmağındaki on kara’yı her tarafa sürenler.
Daha sayayım mı?
Nesini sayayım?
Belki eskiden de bunlar vardı ama siyasetin içine kalleşlik de girdi.
Nasıl derler hani?
Ortaçağ’da olsak, belki düelloyu gerektirecek kadar rezillikler var şimdi.
Nefret ve husumeti yeni nesillere taşımak üzere, sanki özel yetiştirilmiş ajanlar cirit atıyor etrafta.
Peki... Ne zaman böyle oldu?
İş ne zaman çığrından çıktı da soysuzluğa kadar vardı?
Vallaha bir milat biçmek zor ama bana sorarsanız... Mayıs 2010’da... Deniz Baykal üzerinden... sırtımıza galiba öyle bir hançer saplandı ki, hâlâ çıkaramıyoruz.
Gerçi bize saplanmış eski hançerler de vardır ama bu dediğim en sonuncusu ve en belâlı olanı.