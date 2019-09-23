Sayısal değilse bile siyasal enerjisi olan “sözde” küçük partiler vardır. Bunlar çoğu zaman siyasette belirleyici olurlar. Yüzde1, yüzde 2 oy alsalar bile vazgeçilmezdirler. Yarattıkları sinerji bereketlidir... Puan cetveline pekâlâ hükmederler.
Buna mukabil...
Ortaboy öyle partiler vardır ki, aldıkları milyonlarca oy, hiçbir işe yaramaz. Kendilerine de
bir hayrı olmaz. Yıllarca aynı yerde pinekleyip dururlar.
Ama fiyakalarından da geçilmez.
***
Lider durumdaki partilerin işi zordur. En zor.
Hep birinci gelseler bile 2 puan 3 puan eksildiyse kıyamet kopar. Kazandığı seçim burnundan gelir. Birinci çıkıp ipi göğüslemek, sanki suç olur ve rakipleri tarafından mağlup ilan edilir.
Siyaset böyle bir şey.
***
Yeni kurulacak partiler hangi kategoride yer alacak dersiniz?
Deste, küçük boy, orta boy, başaltı, baş.
Hangisi acaba?
Buna kendileri değil kamoyu karar verecek. Yani seçmen...
Şunu unutmayın.
- En yüksek oyu almaktan daha zordur, o oyu muhafaza etmek.
***
Bir örnek vererek noktalayalım.
AK Parti yüzde 34’le geldi, yüzde 50’ye kadar yükseldi.
Sonra inmeye başladı.
İniş devam ediyor.
Normaldir ama iniş nereye kadar?
34’e kadar yolu var mı acaba?
34 deyip geçmeyin, o da yüksek oy sayılır.
Sayılır da, başlangıçta 34’le yola çıktığını kimse hatırlamaz.
Hatırlasa da bunu mazur görmez.
Dedik ya.
Siyaset böyle bir şey.
Çıta meselesi
Sayısal değilse bile siyasal enerjisi olan “sözde” küçük partiler vardır. Bunlar çoğu zaman siyasette belirleyici olurlar. Yüzde1, yüzde 2 oy alsalar bile vazgeçilmezdirler. Yarattıkları sinerji bereketlidir... Puan cetveline pekâlâ hükmederler.
Buna mukabil...
Ortaboy öyle partiler vardır ki, aldıkları milyonlarca oy, hiçbir işe yaramaz. Kendilerine de
bir hayrı olmaz. Yıllarca aynı yerde pinekleyip dururlar.
Ama fiyakalarından da geçilmez.
***
Lider durumdaki partilerin işi zordur. En zor.
Hep birinci gelseler bile 2 puan 3 puan eksildiyse kıyamet kopar. Kazandığı seçim burnundan gelir. Birinci çıkıp ipi göğüslemek, sanki suç olur ve rakipleri tarafından mağlup ilan edilir.
Siyaset böyle bir şey.
***
Yeni kurulacak partiler hangi kategoride yer alacak dersiniz?
Deste, küçük boy, orta boy, başaltı, baş.
Hangisi acaba?
Buna kendileri değil kamoyu karar verecek. Yani seçmen...
Şunu unutmayın.
- En yüksek oyu almaktan daha zordur, o oyu muhafaza etmek.
***
Bir örnek vererek noktalayalım.
AK Parti yüzde 34’le geldi, yüzde 50’ye kadar yükseldi.
Sonra inmeye başladı.
İniş devam ediyor.
Normaldir ama iniş nereye kadar?
34’e kadar yolu var mı acaba?
34 deyip geçmeyin, o da yüksek oy sayılır.
Sayılır da, başlangıçta 34’le yola çıktığını kimse hatırlamaz.
Hatırlasa da bunu mazur görmez.
Dedik ya.
Siyaset böyle bir şey.