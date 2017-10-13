Çıta düşüyor

Ne hali varsa görsün.

“Dokuz buçuk aydır Türkiye’de terör olmuyorsa, ABD’nin işbirliği sayesindeymiş.” Bunu diyen adama artık kalem oynatılmaz.

Güle güle John.

İyi işler başardın.

Seni belki artık Dışişleri Bakanı yaparlar.

***

Bir hesaba göre, vize krizi bize 50 milyar liraya patlamış.

Nasıl hesapladılarsa büyük para.

Lakin, ulusal onurun para karşılığı yoktur.

Yaz saatinin getirdiği 500 milyon liralık tasarruf, nasıl çocuklarımızın ruh sağlığından daha önemli değilse, vize krizinin götürdüğü 50 milyar liralık dilim de ulusal onurumuzdan daha önemli değildir.

Geçelim.

***

Amerika’nın her tarafında bir düşüş var.

Hatırlar mısınız?

1983’teydi galiba.

Ya da 84...

Dünyaca meşhur bir Rus balerin, İstanbul’daki temsilden sonra iltica etmek üzere ABD Konsolosluğu’na sığınmak istedi.

Konsolosluk görevlileri, kızı öyle bir paketleyip, öyle bir saklayıp, öyle bir kaçırdılar ki, izi yıllardır bulunamadı. Harika bir operasyondu.

***

Bir o günkü beceriye bakın, bir şimdiki laçkalığa.

Adil Öksüz’ü niçin telefonla aradığına hâlâ ciddi bir cevap veremedi konsolosluk.

Bu durumda ben nasıl şüphelenmem: İçeride birileri saklanıyor mu saklanmıyor mu? diye.

Çok açık veriyor ABD, çok.